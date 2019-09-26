"Будуть вказувати на відьом": Забужко побачила загрозу у феномені юної екоактивістки

Виступ шведської екоактивістки Грети Тунберг в ООН може стати прецедентом для використання дітей в інтересах диктаторів.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила українська письменниця Оксана Забужко. Вона нагадала, що подібне вже було в історії людства і діти ставали символами режимної пропаганди.

"Цей дівочий типаж: сфрустрований підліток, який використовує для надкомпенсації адміністративно-владний ресурс, наданий дорослим суспільством. Висока трибуна, папірець, схвильований голос. Серія "діти-герої": Мамлакат Нахангова, Гуля Корольова (на пам'яті мого покоління – нещасні Саманта Сміт і Ніка Турбіна, мир їхньому праху). Дзвінкоголосе, через гучномовці: "Комунізм – це молодість світу, і зводити його молодим!" – проводить паралелі Забужко.

Грета Тунберг Euronews

Вона підкреслила, що будь-який авторитаризм дуже охоче використовує в своїх цілях такий тип дівчат, оскільки йому на руку їхня емоційність. До того ж подібна технологія не втрачає свою популярність уже протягом декількох століть.

"Історичні варіації можуть бути різні – від "тільки дитині Бог явить істину" в дитячих хрестових походах Франції-1212 до "голосуй за молоді обличчя" на виборах в Україні-2019. Але політологи підтвердять, що симптом завжди тривожний: за "ювенільним резервом" дорослі дядьки й тітки звертаються тоді, коли раціональні способи управління вичерпані", – пише Забужко.

"Це все, що я поки можу сказати про феномен Грети Тунберг. Залишається почекати, коли її (та інших, їй подібних) випускатимуть "вказувати на відьом" – кого спалити, кого помилувати: ось тоді й стане зрозуміло, "хто дівчинку танцює". Будьмо уважні", – підкреслила вона, підсумовуючи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16-річна школярка з Швеції Грета Тунберг, завдяки якій планета вийшла на наймасштабніший марш за клімат, виступила з полум'яною промовою до світових лідерів на саміті ООН із питань клімату.

Вона закликала світових лідерів припинити заявляти, що вони роблять достатньо для боротьби із забрудненням навколишнього середовища.

З'ясувалося, що Грета Тунберг – донька популярної шведської артистки Малени Ернман, однієї з найяскравіших учасниць пісенного конкурсу Євробачення 2009 року.

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