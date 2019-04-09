"Будемо говорити "на Росії": Цимбалюк запропонував Україні мовну революцію

Журналіст Роман Цимбалюк запропонував ввести в Україні таке поняття, як українську російську мову. За його словами, вона буде багато в чому відрізнятися від літературного варіанту, використовуваного країною-агресором.

Свою ідею він озвучив у відеоблозі на YouTube, наголосивши, що єдиною державною мовою в країні завжди буде залишатися українська (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Можливо, через якийсь час потрібно буде ввести таке поняття, як українська російська. І, до речі, вона вже зараз відрізняється. І чим далі, тим сильніше. Дуже багато слів мають різний наголос, вимову ну і, звичайно, дуже велика різниця у прийменниках", — сказав Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

Зокрема, він допустив можливість використання словосполучення "на Росії" за прикладом того, як показово це робить країна-агресор стосовно України.

"У нашому варіанті російської мови, в українській російській мові (це як американська англійська) можна, до речі, ввести це як правило — на Росії. Звучить же як, правда? Коли ти востаннє був на Росії? Мені навіть вухо не ріже", — із сарказмом зазначив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов порадив вийти із ситуації зі словосполученням "на" або "в" Україні альтернативним шляхом. На його думку, слід говорити просто "на території України" і це нібито ні в кого не викличе заперечень.

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