Будемо без снігу: з'явився прогноз погоди на вихідні в Україні

Вихідні в Україні, 7-8 грудня, будуть сонячними і сухими, тільки в неділю в західних і південних регіонах очікується незначна вологість, невеликі дощі і мокрий сніг.

Сильних морозів у найближчій перспективі поки не буде, повідомила у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

За словами спеціалістки, опадів чекати не варто. Вітер завіватиме з південного заходу зі швидкістю 5-12 м/с. Температура повітря вночі складе від 0 до -5 градусів, а вдень від +1 до +6 градусів.

У Києві в суботу очікується суха погода, а в неділю існує ймовірність невеликих опадів.

"Вночі -1...-3 градуси, вдень +2...+ 5 градусів", – уточнила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кліматолог Віра Балабух заявила, що зима в Україні може скоротитися на цілий місяць через надзвичайно швидкі темпи потепління.

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