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29 листопада • оновлено в 11:04
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"Здаватиме інтереси": Звіробій пояснила погрози Зеленському

4.7т
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Президент України Володимир Зеленський після обрання на посаду "переплюнув найгірші очікування" ветеранів війни на Донбасі.

Про це заявила в ефірі ObozTV учасниця АТО і волонтерка Маруся Звіробій, коментуючи відеоролик, в якому вона стверджувала, що Зеленського на Донбасі "хтось підірве".

"Ніхто не ставить питання, що було перед цим, чому така реакція. Всі колупають тільки реакцію, а це не зовсім об'єктивно", – зазначила учасниця АТО.

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За словами Звіробій, президентські вибори вона провела на передовій, контракт із ЗСУ у неї завершився у травні.

"Для нас результати виборів – це був шок, чесно кажучи. Для нас – це для мене і моїх побратимів, які зі мною із 2014 року впевнено йшли до перемоги. Боротьба була дуже складною, але ми йшли до останнього – до дня виборів, коли нерозумний народ у вигляді домогосподарок і таксистів вирішив, що він може делегувати завершення війни шоумену, якому доведеться вигризати завершення війни у чекіста у третьому коліні. Ми були шоковані, що люди взагалі в це повірили", – розповіла вона .

Волонтерка вважає, що в поведінці президента "дуже багато брехні, підтвердження якої ми можемо бачити".

"Мир, про який він говорить – він ніколи не міг пояснити, яким він його бачить і як його досягне. А ми бачили, як це буде. Приходить вочевидь слабка людина, вочевидь кимось керована, і будуть вочевидь здаватися наші інтереси", – заявила вона.

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"Я не могла уявити собі дві речі. Перша – що інтереси країни будуть здаватися так швидко і в таких масштабах. Друга – що крім повернення регіоналів і персон з проросійськими позиціями у владні структури він почне ставити "Квартал 95" у РНБО. Він переплюнув найгірші очікування", – зазначила Звіробій.

"Здаватиме інтереси": Звіробій пояснила погрози Зеленському

ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Повне інтерв'ю дивіться 8 грудня 13.00 на ObozTV.

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Теми
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Особи
Володимир Зеленський Маруся Звіробій
Місце
Україна
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Pooh Vini
Pooh Vini
Хуже клоуна при власти,только кгб-шник при ней
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Згоден з Марією на всі 100%!
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Отрепьев Виктор
Отрепьев Виктор
Пора этого недоумка Зеленского убирать
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