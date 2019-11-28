"Здаватиме інтереси": Звіробій пояснила погрози Зеленському

Президент України Володимир Зеленський після обрання на посаду "переплюнув найгірші очікування" ветеранів війни на Донбасі.

Про це заявила в ефірі ObozTV учасниця АТО і волонтерка Маруся Звіробій, коментуючи відеоролик, в якому вона стверджувала, що Зеленського на Донбасі "хтось підірве".

"Ніхто не ставить питання, що було перед цим, чому така реакція. Всі колупають тільки реакцію, а це не зовсім об'єктивно", – зазначила учасниця АТО.

За словами Звіробій, президентські вибори вона провела на передовій, контракт із ЗСУ у неї завершився у травні.

"Для нас результати виборів – це був шок, чесно кажучи. Для нас – це для мене і моїх побратимів, які зі мною із 2014 року впевнено йшли до перемоги. Боротьба була дуже складною, але ми йшли до останнього – до дня виборів, коли нерозумний народ у вигляді домогосподарок і таксистів вирішив, що він може делегувати завершення війни шоумену, якому доведеться вигризати завершення війни у чекіста у третьому коліні. Ми були шоковані, що люди взагалі в це повірили", – розповіла вона .

Волонтерка вважає, що в поведінці президента "дуже багато брехні, підтвердження якої ми можемо бачити".

"Мир, про який він говорить – він ніколи не міг пояснити, яким він його бачить і як його досягне. А ми бачили, як це буде. Приходить вочевидь слабка людина, вочевидь кимось керована, і будуть вочевидь здаватися наші інтереси", – заявила вона.

"Я не могла уявити собі дві речі. Перша – що інтереси країни будуть здаватися так швидко і в таких масштабах. Друга – що крім повернення регіоналів і персон з проросійськими позиціями у владні структури він почне ставити "Квартал 95" у РНБО. Він переплюнув найгірші очікування", – зазначила Звіробій.

ukranews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нардепка з фракції "Європейська солідарність" Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій записали відео, в якому звинуватили президента Володимира Зеленського у здачі інтересів України і зазначили, що він "не безсмертний", а на передовій "може випадково вибухнути граната".

Незабаром через скандальну заяву було відкрито кримінальне провадження за "заклики до вбивства людини і до повалення державної влади".

Державне бюро розслідувань запропонувало парламенту позбавити Федину депутатського імунітету для притягнення її до відповідальності.

Також детективи ДБР прийшли до Марусі Звіробій з обшуком.

Повне інтерв'ю дивіться 8 грудня 13.00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!