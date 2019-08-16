"Брязкають зброєю": військовий експерт сказав, чи чекати на вторгнення Росії

Росія зосереджує війська біля кордонів України, щоб психологічно натиснути на ЗСУ і не дати українським захисникам відвоювати Донбас, а не через намір розгорнути повномасштабну війну.

Таку думку в своєму матеріалі для "Апострофа" висловив військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін.

За його словами, Путін навряд чи піде на "велику" війну, оскільки усвідомлює, що має високі шанси все вирішити мирно і повернути собі прихильність Заходу.

Апостроф

"Якщо говорити про можливу "велику" війну з Україною, слід згадати липень-серпень 2014 року, коли російська армія вторглася на нашу територію. Пряма військова агресія була обумовлена фактичним розгромом ЗСУ терористичних організацій "Л/ДНР", які на той момент вже були відрізані одна від одної і від шляхів матеріальних поставок. "Руську весну" врятували ЗС РФ. І скупчення російських військ біля наших кордонів, швидше за все, є елементом психологічного тиску – звичайне брязкання зброєю, щоб не дозволити українській армії звільнити окуповані території ", – поділився Карін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин попередив, що в разі, якщо Росія розгорне війну проти України, в першу чергу вона запустить авіацію і ракетні війська, а далі проведе сухопутну операцію.

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