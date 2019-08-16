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"Брязкають зброєю": військовий експерт сказав, чи чекати на вторгнення Росії

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Росія зосереджує війська біля кордонів України, щоб психологічно натиснути на ЗСУ і не дати українським захисникам відвоювати Донбас, а не через намір розгорнути повномасштабну війну.

Таку думку в своєму матеріалі для "Апострофа" висловив військовий оглядач, головний редактор сайту "Інформаційний спротив" Юрій Карін.

За його словами, Путін навряд чи піде на "велику" війну, оскільки усвідомлює, що має високі шанси все вирішити мирно і повернути собі прихильність Заходу.

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"Брязкають зброєю": військовий експерт сказав, чи чекати на вторгнення Росії

Апостроф

"Якщо говорити про можливу "велику" війну з Україною, слід згадати липень-серпень 2014 року, коли російська армія вторглася на нашу територію. Пряма військова агресія була обумовлена фактичним розгромом ЗСУ терористичних організацій "Л/ДНР", які на той момент вже були відрізані одна від одної і від шляхів матеріальних поставок. "Руську весну" врятували ЗС РФ. І скупчення російських військ біля наших кордонів, швидше за все, є елементом психологічного тиску – звичайне брязкання зброєю, щоб не дозволити українській армії звільнити окуповані території ", – поділився Карін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин попередив, що в разі, якщо Росія розгорне війну проти України, в першу чергу вона запустить авіацію і ракетні війська, а далі проведе сухопутну операцію.

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Теми
Російсько-український конфлікт Російська воєнна загроза
Особа
Юрій Карін
Місце
Україна
Теги
Донбас війна
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Обычное бряцанье оружием, чтобы не позволить украинской армии освободить оккупированные территории ? А что это как не агрессия ? А Путину уже пофиг - дедушка старый, ему всё равно !
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Юрий Карин, так а с кем щас то вы там воюете????????????
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Сегодня во Львове в ДТП в три ночи подох очередной херой АТО.
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Истребитель, на костях пляшешь ? Ни чёрта, ни бога уже не боишься ? Гляди, пляшет как и смеётся, хорошо тот, кто пляшет последним !
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