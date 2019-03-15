"Грязь хоче у князі!" Курков закликав Україну не ставати на коліна перед Путіним

Український письменник Андрій Курков закликав не втоптувати в бруд Україну напередодні виборів і поважати чинного президента Петра Порошенка.

"Грязь, яку ллють на нинішнього президента України, видно і з Франції. Вона явно не лікувальна, а отже ті, хто її ллє — теж бруд. Бруд, який хоче в князі. Дійсно, ці вибори будуть схожі на "останній бій" для України", — написав він у Facebook.

За його словами, в України є шанс залишитися собою з усіма властивими плюсами і мінусами, з демократією, помноженою на анархію, з добротою, помноженою на нетерпимість воєнного часу і на пошук внутрішнього ворога за допомогою підказок від ворога зовнішнього.

Андрій Курков KP.UA

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"Або — в болото не лікувальної грязі і з епітафією "ця держава не була життєздатною", а тому і народ голосував за газ у 2/4/8 разів дешевший, за того, хто готовий на коліна стати перед Путіним, за вічну дружбу жертви зґвалтування із ґвалтівником тощо. Не любите президента, так хоч країну свою поважайте, не втоптуйте її в грязь перед очима всього світу!" — підсумував письменник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Курков розповів, як Кремль підпорядковує собі світ.

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