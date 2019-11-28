"Із Донбасом треба прощатися": Бродський оцінив шанси Зеленського з досягнення миру

Президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський висловив думку, що президент Володимир Зеленський може закінчити війну, однак із Донбасом краще попрощатися.

Відповідну заяву він зробив у інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Так, йому вдасться домогтися миру. Ну як домогтися – стабілізувати ситуацію. Розвести війська, обміняти полонених", – поділився президент ФБУ.

Бродський оцінив шанси Зеленського із досягнення миру

З окупованими територіями Донбасу, на думку Бродського, слід попрощатися. Водночас, йдеться не про людей.

"Потрібно створити умови, щоб вони приїхали сюди працювати. Для цього потрібні великі зарплати. Чисті та прозорі умови. Тоді вони приїдуть. Потім повернутися додому і заберуть батьків. Потрібно саме так рухатися", – пояснив він.

Бродський закликав поки що "поставити бар'єр", щоб українських воїнів перестали вбивати і вони могли спокійно нести службу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бродський поділився враженнями від президентства Зеленського, давши йому час до весни.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!