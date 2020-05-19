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19 травня • оновлено в 10:13
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"Брехня! Я все купував!" Українець показав, скільки йому коштував коронавірус. Фото чеків

21.5т
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Житель Кременчука Сергій розповів, що заразився коронавірусом (COVID-19), але безкоштовного лікування не отримав. За всі ліки, призначені йому медиками, він платив сам.

Кременчуківець зазначив, що міська влада стверджувала, що пацієнтів із COVID-19 лікують безплатно, але це виявилося неправдою, пише "Телеграф".

"Це брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам усе купував. У мене до лікарів претензій немає – спасибі, вилікували, але в них же нічого немає! Вони мені говорили: все, що маємо, ми тобі даємо, а більше в нас немає", – сказав українець.

Чек на ліки

Чек на ліки

Телеграф

Сергій повідомив, що лежав у інфекційному відділенні лікарні "Кременчуцька". З ним в одній палаті також перебував пацієнт, який теж лікувався за свій кошт.

"Нам тільки пробіотик давали безплатно, це щоб ліки на шлунок не впливали. А "Таміфлю", "Серрата", все інше купується за гроші... "Левофлоксацин" давали безкоштовно, це крапельниця, ще глюкоза була безкоштовна, теж крапельниця. А далі все за мої гроші – "Серрата" платна, "Пульмобріз" платний, "Таміфлю" також. "Азитроміцин" теж платний", – розповів він.

Чеки на ліки

Чеки на ліки

Телеграф

Сергій додав, що медсестра приносила йому список потрібних ліків, які потім купували його рідні.

"Медики нічого від мене не вимагали, вони говорили: у нас нічого немає. Коли я сказав лікарю, що під час сну відчуваю хрипи, він прописав мені "Пульмобріз" і небулайзер. Потім прийшла медсестра та сказав, що в небулайзер нічого капати, потрібно теж купити", – повідомив він.

Виписка з лікарні

Виписка з лікарні

Телеграф

Також він показав чеки на купівлю ліків на загальну суму 1329 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові інфіковані коронавірусом змушені самі купувати дорогі препарати для лікування, хоча медична допомога в разі COVID-19 в Україні повинна бути безкоштовною.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна в повному обсязі забезпечує лікування хворих на COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Кременчук
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