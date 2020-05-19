"Брехня! Я все купував!" Українець показав, скільки йому коштував коронавірус. Фото чеків

Житель Кременчука Сергій розповів, що заразився коронавірусом (COVID-19), але безкоштовного лікування не отримав. За всі ліки, призначені йому медиками, він платив сам.

Кременчуківець зазначив, що міська влада стверджувала, що пацієнтів із COVID-19 лікують безплатно, але це виявилося неправдою, пише "Телеграф".

"Це брехня, не лікують нас безкоштовно, я сам усе купував. У мене до лікарів претензій немає – спасибі, вилікували, але в них же нічого немає! Вони мені говорили: все, що маємо, ми тобі даємо, а більше в нас немає", – сказав українець.

Чек на ліки Телеграф

Сергій повідомив, що лежав у інфекційному відділенні лікарні "Кременчуцька". З ним в одній палаті також перебував пацієнт, який теж лікувався за свій кошт.

"Нам тільки пробіотик давали безплатно, це щоб ліки на шлунок не впливали. А "Таміфлю", "Серрата", все інше купується за гроші... "Левофлоксацин" давали безкоштовно, це крапельниця, ще глюкоза була безкоштовна, теж крапельниця. А далі все за мої гроші – "Серрата" платна, "Пульмобріз" платний, "Таміфлю" також. "Азитроміцин" теж платний", – розповів він.

Чеки на ліки Телеграф

Сергій додав, що медсестра приносила йому список потрібних ліків, які потім купували його рідні.

"Медики нічого від мене не вимагали, вони говорили: у нас нічого немає. Коли я сказав лікарю, що під час сну відчуваю хрипи, він прописав мені "Пульмобріз" і небулайзер. Потім прийшла медсестра та сказав, що в небулайзер нічого капати, потрібно теж купити", – повідомив він.

Виписка з лікарні Телеграф

Також він показав чеки на купівлю ліків на загальну суму 1329 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові інфіковані коронавірусом змушені самі купувати дорогі препарати для лікування, хоча медична допомога в разі COVID-19 в Україні повинна бути безкоштовною.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна в повному обсязі забезпечує лікування хворих на COVID-19.

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