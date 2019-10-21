"Браво!" Коломойський відреагував на скандальний номер "Кварталу 95" про Гонтареву

Український бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку колишньої глави Національного банку України Валерії Гонтаревої.

"Браво!" – зазначив він "Радіо Свобода", наголосивши, що виступ він ще не подивився.

"З приводу того (сподобалося. – Ред.), що "згоріла від сорому", – додав бізнесмен. "Вам саме ця фраза сподобалася?" – уточнила журналістка. "Ну звісно!" – відповів Коломойський. Він також сказав, що ще більше йому сподобалася фраза "Валерія думає на Валерича".

Журналісти запитали, чи не вважає Коломойський такий номер насмішкою, бізнесмен відповів, що ні. "Так не останнє ж майно згоріло. Що, тільки у неї будинок згорів? А скільки на Донбасі будинків згоріло?" – сказав він.

Валерія Гонтарєва та Ігор Коломойський

На запитання про те, чи сподобається йому, якщо "Квартал" жартуватиме про згорілі на Донбасі будинки, Коломойський відповів: "Коли вони жартуватимуть – будемо розмовляти. А ми зараз говоримо у контексті... Маніпуляціями тільки не займайтеся".

Бізнесмен відкинув припущення, що номер про підпал будинку Гонтаревої міг замовити саме він в її День народження.

"Я не знаю, коли День народження у Валерії Гонтаревої, хоча це нескладно дізнатися за бажання. По-друге, я не брав і не беру участі у створенні контенту "Кварталу 95", тим більше на честь дня народження Гонтаревої (забагато їй честі)", – сказав Коломойський.

Він також додав, що "не підтримує зв'язок із "Кварталом" з вересня минулого року і на політику їхніх жартів не впливає".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський попросив вибачення у ексглави НБУ Валерії Гонтаревої через скандал із "Кварталом 95" і хором Верьовкою.

На скандал відреагувала і сама Гонтарева. "Це сором! Глузувати з людського горя – це неможливо уявити у цивілізованому суспільстві", – сказала вона.

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