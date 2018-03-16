Бракує сміливих: Вакарчук назвав 5 головних проблем України

Відомий співак і музикант, лідер рок-групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчук виділив п'ять найбільш важливих проблем України.

Вакарчук 14 березня виступив в Стенфордському університеті, передає SFlike. Співак звернув увагу на те, що універсального рецепту успіху для всіх держав не існує, тому Україні потрібно знайти свій особливий шлях.

За словами музиканта, сильними сторонами України є розвинене громадянське суспільство, істотне зміцнення армії і розвиток міжнародних відносин. При цьому держава має серйозні проблеми, які суттєво гальмують її розвиток.

Так, першою проблемою України Вакарчук назвав корумпований виборчий процес, який до цих пір контролюється олігархами.

"Часті випадки закулісних переговорів між політиками вищого рівня і олігархами, а рядові міністри або їхні заступники не націлена на проведення реформ, оскільки представляють в першу чергу ті політичні сили, з якими вони пов'язані, і переслідують лише свої інтереси", - пояснив співак.

Другою проблемою Вакарчук назвав той факт, що політичне й економічне життя на місцях часто формально або неформально контролюється людьми, які не обираються населенням, а призначаються "зверху", наприклад, керівництвом місцевої поліції, спецслужб і так далі.

Третьою перешкодою є бюрократія радянського стилю, яка по духу все ще нагадує СРСР, і просто неефективна.

Четвертою проблемою України Вакарчук назвав держпідприємства, які неформально все ще контролюються олігархами.

П'ятою глобальною проблемою він назвав неготовність України до верховенства закону на даному етапі, і відсутність незалежного правосуддя.

"На жаль, у нас не вистачає сміливих людей, готових взятися за вирішення цих проблем", - зазначив Вакарчук.

Також він підкреслив, що державі варто орієнтуватися не тільки на ЄС і США, але і на Китай, країни Азії та Африки, оскільки "будь-яка країна важлива для України".

"Не варто пов'язувати можливість розвитку України з очікуванням, що Росія змінить свою політику. Ми повинні навчитися жити в тій реальності, яка є, захищати і покращувати нашу країну. Ніхто не зробить це за нас", - резюмував Вакарчук.

Як писав "Обозреватель", раніше в Раді оцінили політичні плани Вакарчука.