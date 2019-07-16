"Боротьба тільки починається!" Портников попередив про атаку противників української мови

Набуття чинності закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" – це тільки початок непростої боротьби за її збереження.

Таку думку висловив у своєму блозі на "Еспресо" журналіст Віталій Портников, зазначивши, що атаки на закон із боку його противників ще попереду.

"Буде не тільки звернення до Конституційного суду. Будуть і звернення в звичайні суди, щоб за допомогою чергових псевдоюридичних маніпуляцій заблокувати виконання закону. Будуть спроби вихолостити закон у новому парламенті, більшість депутатів якого, очевидно, виявляться далекими від завдань державного будівництва. Словом, усіх тих, хто в цьому будівництві зацікавлений, чекає нелегка боротьба за майбутнє України і за майбутнє української мови", – написав він.

Портников пояснив, чому саме закон їх так хвилює, адже і з українською мовою можна робити все те, чого вони так жадають.

"Відповісти на це питання так само просто, як пояснити, чому Путін напав на Україну в 2014 році. Не хотів, щоб наша країна йшла шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції. Прагнув за допомогою війни заблокувати цей процес. І не можна сказати, що в усьому помилився. Для Путіна, для багатьох його співвітчизників і для багатьох наших співвітчизників Україна – тимчасове утворення, непорозуміння. Ці люди хотіли б, щоб рано чи пізно Україна зникла з політичної карти світу – ну, хоча б "стиснулася" до Галичини", – додав він.

Ілюстрація ATR

"Уявлення про те, коли це має статися, у цих людей можуть відрізнятися. Хтось вважає, що найбільш чудове – об'єднання з сучасною, путінською Росією. А для когось такий союз неприйнятний. Зате якщо Росія стане демократичною, то для таких людей потреба в Україні відпаде наступного дня. І, як не дивно, такий погляд на світ зближує їх із Путіним. Вони хочуть "законсервувати" всі цивілізаційні процеси в нашій країні. Хочуть, щоб Україна просто "дочекалася" "хорошої" Росії – і була нею поглинена", – уточнив журналіст.

Тому, за його словами, українську мову так однаково ненавидять і ті, хто не приховує свого шовінізму, і ті, хто вважає себе лібералами та "громадянами світу".

"Ніякі вони не громадяни світу! Вони точно розуміють, що Харків, Одеса і Донецьк, які заговорять українською, будуть назавжди втрачені для імперії. А Харків, Одеса і Донецьк, які говорять російською – потенційні обласні центри Російської Федерації. Доведено "народними республіками" і Кримом", – підкреслив Портников.

Він зазначив, що через це вони будуть боротися з українською мовою як зі своїм головним ворогом.

"Повернення українців до своєї рідної мови виявляється одним із найбільш важливих інструментів будівництва незалежної України і справжнісіньким могильним каменем для людиноненависницької імперії, яка ніяк не хоче вмирати. Ось чому з цією мовою боролися, коли рішення ухвалювалися у Санкт-Петербурзі. Ось чому займалися русифікацією, коли все вирішувалося у Москві. І ось чому ця мова опинявся ізгоєм у власній країні, коли рішення почали ухвалювати в Києві", – завершив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ухвалення історичного закону викликало бурхливу реакцію в Росії. Так, скандальна речник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в порушенні Мінських домовленостей.

Зі свого боку топпропагандист Володимир Соловйов звинуватив Україну в підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.

Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.

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