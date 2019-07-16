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"Боріться!" Вчителька розплакалася, зустрівши Порошенка в потязі

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П'ятий президент України Петро Порошенко під час поїздки в потязі "Інтерсіті" за маршрутом Київ – Львів зворушливо поспілкувався з учителькою сільської школи на Полтавщині.

Жінка подякувала йому за виконану для України роботу і побажала успіхів у майбутній політичній боротьбі. Відповідне відео зустрічі з'явилося на сторінці Порошенка в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Такий приємний сюрприз, хочеться вклонитися від імені нашої сім'ї. Ви стільки зробили за п'ять років. Я проста вчителька української мови, чоловік поїхав у Польщу по безвізу, це завдяки вам. Армія, мова, віра. Томос. Ми підтримували вас на всіх виборах, чоловік, син. Ми дуже вдячні вам! Так тримати! Боріться! Не опускайте рук!" – сказала вчителька зі сльозами в очах. П'ятий президент піднявся, щоб зробити з нею фото на пам'ять.

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Порошенко зворушливо поспілкувався з учителькою

Порошенко зворушливо поспілкувався з учителькою

Скріншот із відео

"Несподівана і дуже зворушлива зустріч у потязі "Київ-Львів". Валентина вчителька української мови з великим досвідом. Вона вчить дітей Андріївської школи на Полтавщині не тільки знати українську мову, а й любити її. Спасибі Валентині, всім українським педагогам, книговидавцям, вченим, журналістамвсім українцям, які пропагують і щиро люблять українську мову", – написав він у соцмережі.

"Насправді, ці настанови "простої вчительки", як Валентина назвала себе, стосуються не тільки Петра Порошенка, а кожного з нас", – зазначив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко зі своєю партією "Європейська солідарність" провів зустріч із кримськими татарами, які постраждали від агресії Росії.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Ротов Виктор
Ротов Виктор
правильно, пускай наши "лохи"едут в Польшу по безвизу клубнику капать,пока эти жирные свиньи(Порошенко и Верховная рада) грабят бюджетные деньги, награбил деньжат,расколол народ Украины и столкнул лицом , расколол церковь,не остановил войну и ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛСЯ, взлетели тарифы ,люди получают копейки и валят заграницу,пенсионеры тоже еле сводят концы с концами,так вот товарищи-пока будут такие дураки в стране,любители Патрашенка,эта страна обречена.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Таки случайно ехал бывший през на электричке))) и баба молодец, глубоко лизнула)))
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Чорный Сашко,как ты царю или ты глубже?
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