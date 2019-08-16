Законы истории незыблемы.

Гитлер был диктатором, обладал безграничной властью, в итоге то ли застрелился, то ли отравился, но в любом случае сдох. И все, что он творил превратилось в прах.

Сталин был диктатором, обладал безграничной властью, получил кровоизлияние в мозг и сдох. А чуть позже был выкинут из мавзолея.

Чаушеску был диктатором, обладал безграничной властью, был расстрелян вместе с женой. Сдох. В восприятии румын он между плеснью и гнилью.

Пол Пот был диктатором, обладал безграничной властью, в итоге был отравлен и сдох. В Камбодже упоминается исключительно с упоминанием красных кхмеров, репрессиями, голодом и гибелью нескольких миллионов граждан.

Саддам Хусейн был диктатором, обладал безграничной властью, был повешен. Сдох от асфиксии. Его безумная политика привела к международной блокаде Ирака и превратила богатую страну в разоренное государство.

Муаммар Каддафи был диктатором, обладал безграничной властью, был... Даже не хочется перечислять, что с ним делали перед смертью. В итоге был казнен в результате самосуда захватившими его в плен повстанцами. Сдох.

Самый легитимный любитель страусов Виктор Федорович тоже хотел быть диктатором. Не успел. Зато сбежать успел. В Ростов. И оттуда рассказывал, что он еще живой. В общем недодиктатор получился.

Все, что остается после них - это память о культе личности и разговоры о сильной руке, воспоминания об их безграничной власти, список преступлений, проклятья в их адрес и прах. Иногда упоминают о том, что они дарили какие-то социальные блага. Но это часто упоминают те, кто сам не прошел горнило репресий, не прочуствовал на себе пытки и допросы с пристрастием, не потерял родных и близких. А в основном проклятия, презрение и место на свалке истории. Любые новоявленные диктаторы закончат так же. Со временем. А все почему? Потому что вляпаться в историю проще, чем войти в нее и за любым преступлением следует наказание. Для кого-то это крах всего созданного им, для кого-то смерть, а для иных позор который несут их потомки. И каждый делал свой выбор сам. Каждый из них думал, что он иной, особенный. И все будет по другому. Они ошибались.

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Законы истории незыблемы. Вариативны, но неизменны. Все диктаторы или недодиктаторы дохнут. И только ленивый, впоследствии, не вытирает ноги об их труп или не проклинает их. Они могут узурпировать власть, разгонять митинги, захватывать территории соседних стран или сажать оппозицию. Могут грабить бюджет прикрываясь пафосными словами. Могут делать только что-то одно или все сразу, но их финал предопределен. Да и в памяти людей они оставляют боль, страдания и ненависть. Это все, что остается после них. Ну и еще желание плюнуть на их могилы. SUUM CUIQUE DECUS POSTERITAS REPENDIT

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