То, что я напишу опять многим не понравится. Но я не могу промолчать потому, что молчание политически оправданно, а поддержать клич о ненависти многие посчитали хорошим трендом перед выборами. Не все полицейские убийцы и мрази. Не обобщайте.
Кирюша с мамой
Facebook Татьяны Тлявовой
В субботу, 1 июня, в селе Атаки Хотинского района Черновицкой области сотрудник полиции спас девушку, которая спрыгнула с моста в реку Днестр.
В октябре 2016, патрульный Вячеслав Харченко в Киеве спас из пожара семью из трех человек с 6-летним ребенком, которые не могли самостоятельно выбраться из горящей квартиры на 6 этаже.
27 декабря 2018 года Евгений Ткаченко, инспектор управления патрульной полиции в Полтавской области, спас жизнь женщине вытащив ее из-подо льда.
2 октября 2016 года патрульный полицейский Константин Харченко в Запорожье спас от смерти человека, которому бандиты прострелили легкое.
20 августа 2018 года Сотрудник подразделения ТОР капрал Буценко из Мариуполя, находясь в Харькове обезоружил и задержал мужчину, который угрожал детям пистолетом.
18 октября 2018 года В Виннице произошел инцидент, когда партульний полицейский вступился за женщину с ребенком и, приняв удар на себя, пострадал от агрессивного мужчины, который пытался их убить.
И таких случаев огромное множество. И это тоже полицейские.
Так что не надо всех полицейских оголтело обобщать. Это не только демотивирует полицейских, которые честно исполняют свой долг, но и запускает абсолютно неправильный месседж. Не делайте из гибели ребенка политическую технологию.
Да, я помню, что 5-летний Кирилл скончался в больнице, от шальной пули пьяных полицейский. Эти мрази должны быть наказаны, как и любые другие преступники. Наказаны за свое преступление. Но не стоит всех полицейских обобщенно мазать дерьмом.
Соболезную родным малыша. Это страшное горе.
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