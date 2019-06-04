То, что я напишу опять многим не понравится. Но я не могу промолчать потому, что молчание политически оправданно, а поддержать клич о ненависти многие посчитали хорошим трендом перед выборами. Не все полицейские убийцы и мрази. Не обобщайте.

Кирюша с мамой Facebook Татьяны Тлявовой

В субботу, 1 июня, в селе Атаки Хотинского района Черновицкой области сотрудник полиции спас девушку, которая спрыгнула с моста в реку Днестр.

В октябре 2016, патрульный Вячеслав Харченко в Киеве спас из пожара семью из трех человек с 6-летним ребенком, которые не могли самостоятельно выбраться из горящей квартиры на 6 этаже.

27 декабря 2018 года Евгений Ткаченко, инспектор управления патрульной полиции в Полтавской области, спас жизнь женщине вытащив ее из-подо льда.

2 октября 2016 года патрульный полицейский Константин Харченко в Запорожье спас от смерти человека, которому бандиты прострелили легкое.

20 августа 2018 года Сотрудник подразделения ТОР капрал Буценко из Мариуполя, находясь в Харькове обезоружил и задержал мужчину, который угрожал детям пистолетом.

Новини Для Зеленського настав час Ікс

18 октября 2018 года В Виннице произошел инцидент, когда партульний полицейский вступился за женщину с ребенком и, приняв удар на себя, пострадал от агрессивного мужчины, который пытался их убить.

И таких случаев огромное множество. И это тоже полицейские.

Так что не надо всех полицейских оголтело обобщать. Это не только демотивирует полицейских, которые честно исполняют свой долг, но и запускает абсолютно неправильный месседж. Не делайте из гибели ребенка политическую технологию.

Да, я помню, что 5-летний Кирилл скончался в больнице, от шальной пули пьяных полицейский. Эти мрази должны быть наказаны, как и любые другие преступники. Наказаны за свое преступление. Но не стоит всех полицейских обобщенно мазать дерьмом.

Соболезную родным малыша. Это страшное горе.

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