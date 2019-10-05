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6 жовтня • оновлено в 18:17
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Борис Тодуров
Борис Тодуров
Кардіохірург Всі статті автора

"Потеря" хирурга Котенко повлечет за собой сотни смертей в год

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Ведущего украинского трансплантолога и единственного хирурга, который проводит в Украине операции по пересадке печени, Олега Котенко обвиняют в получении от пациента взятки в 20 тысяч долларов. ред.

Не берусь давать правовую оценку происходящему, но для объективности оценки ситуации приведу несколько сухих фактов:

1. В Украине ежедневно умирает 9 человек, не дождавшись трансплантации донорского органа.

Хирург Олег Котенко

Хирург Олег Котенко

UAZMI

2. Операция трансплантации печени длится около 20 часов, в течении которых хирург сначала берет часть печени у родственника, а затем пересаживает ее ребенку. ( соответственно несет двойную ответственность за обоих пациентов).

3. Стоимость трансплантации печени в зарубежных клиниках колеблется от 130 000 $ до 640 000 $.

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4. В Украине есть только один специалист, способный выполнять такие операции со стажем работы около 40 лет.

5. На подготовку такого специалиста необходимо потратить десятки лет и несколько миллионов долларов.

6. Зарплата специалиста такого уровня в США - несколько миллионов долларов в год.

7. За свою многолетнюю практику Олег Котенко спас тысячи пациентов, которым отказали в помощи другие хирурги.

8. За последние 20 лет создал собственную школу хирургии печени высочайшего уровня, обучил десятки специалистов.

9. На сегодня - это единственный незаменимый специалист в Украинской медицине, "потеря" которого повлечет за собой сотни смертей в год тех пациентов, которым не в состоянии помочь другие специалисты.

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Автор
Борис Тодуров Борис Тодуров
Місце
Україна
Тег
корупція
Джерело
Джерело: Facebook Бориса Тодурова
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Комментарии на сайте не модерированы
Якубина Галина
Якубина Галина
А как им работать, если нет финансирования. Эта и. о. умчалась в америку, деньги выгребла из Украины, а теперь тявкает из-за океана. Что остаётся делать врачам. Это делается специально, чтобы хорошие специалисты уезжали из страны. Почему не спросили у Ио по поводу денег на операцию. Это страшная потеря, потеря ребёнка, знаю из своего опыта. Сочувствую родителям.
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Cachko Elena
Cachko Elena
Рассказали реальную историю из СССР. В одном забытом Богом селе работал врач. К нему приходили со всей округе.Лечил все,был и хирургом, и педиатром, и акушером.Сам делал медицинск.инструменты.Имел огромную библиотеку и в том числе медицинскую.На него вся округа молилась,благодарили,кто курицу,кто мешок картошки,кто яйца носил.НО ОН НИЧЕГО НЕ БРАЛ НИКОГДА, а еще и ругался с тем,кто принес.Он прожил 95 лет и до конца дней лечил селян.Прошло много лет,а о нем ходят легенды до сих пор. А знаете чем он отличался от современных врачей? ОН ПРОСТО ЛЮБИЛ СВОЮ ПРОФЕССИЮ ВРАЧА,он получал кайф от своей работы, у него было чувство сострадания и человечности к больному.Все великие врачи-гуманисты жили по такому же принципу. а наши врачи ЛЮБЯТ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ и медицина для них-это хороший источник для быстрого обогащения.
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Istoruk Mykola
Istoruk Mykola
Тисячі залишаться живими лише тому, що таких лікарів посадять.
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