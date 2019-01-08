Освіта по-європейськи: в Україні назвали досягнення Болонської системи

Українські вищі навчальні заклади відстають у впровадженні Болонської системи вищої освіти, зокрема – в питанні вільного вибору предметів для навчання і викладачів. Незважаючи на це, освітня реформа розширила можливості студентів.

Про це розповів в ефірі ObozTV генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров. Він прокоментував критику на адресу Міносвіти щодо того, що Болонська система в Україні досі не працює.

"По-перше, абітурієнт собі обирає заклад вищої освіти, спеціальність, освітню програму в рамках певної спеціальності. Під час навчання, відповідно до закону, 25% загального обсягу навчального навантаження, наприклад, на бакалавраті це 60 кредитів з 240 – це дисципліни вільного вибору студента. Це досить багато", - зазначив Шаров.

За його словами, Болонська система – це, в першу чергу, сумісний тип обчислення обсягів навчання в кредитах Європейської кредитно-трансферної та накопичувальної системи. Всі дисципліни, практики та індивідуальні роботи розраховуються в кредитах.

По-друге, це можливість студентів на вільні вибори дисциплін там, де є можливість, зазначив представник Міносвіти.

"По-третє, обов'язково треба сказати, що Болонська система – це можливість студента обирати самому собі спеціальність, змінювати спеціальність, вчитися на бакалавраті в одному університеті за однією спеціальністю, в магістратурі – в іншому за іншою спеціальністю. Ці можливості в основному у наших студентів є. Частина університетів тільки ставить 10-25% вільного вибору студентів, хоча закон зобов'язував 25% ще з 2015 року – це правда", – заявив Шаров.

"Але що стосується інших прав за Болонським процесом – особливих проблем немає. Випускники закладів вищої освіти отримують диплом і додаток до диплома, який оформлюється відповідно до вимог Болонського процесу і дає можливість продовжувати навчання зокрема і за кордоном в інших країнах, які теж вводять у себе Болонський процес", – додав чиновник.

espanarusa.com

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