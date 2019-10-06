Сотни взрывов и раненые: в ОС сообщили печальные новости с Донбасса

З початку доби терористи 24 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил (ОС), через що двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.
Про це повідомляє прес-служба штабу ООС. При цьому в зведенні відзначається, що з початку доби збройні формування бойовиків 3 рази порушили режим припинення вогню.
"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення", – йдеться в тексті ранкового зведення.
Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, в порушення мінських угод противник чотири рази навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Карта бойових дій в зоні ООС
mil.gov.ua
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 6 обстрілів:
двічі поблизу Павлополя і Старогнатівкі – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Новогнатівка – з автоматичного гранатомета;
неподалік Гнутово – зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 18 обстрілів:
чотири рази неподалік від Золотого – з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
тричі поблизу Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
тричі неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
двічі поблизу Луганського – із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем;
двічі неподалік від Новозванівки – зі стрілецької зброї;
поблизу Південного – з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
неподалік Майорського – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
поблизу Катеринівки – з автоматичного гранатомета;
неподалік Майського – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Також Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу 4 жовтня, повыдомляється в звіті організації за 5 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Донбасі терористів "ДНР" жорстко рознесли через віджатий завод.
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