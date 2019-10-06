Сотни взрывов и раненые: в ОС сообщили печальные новости с Донбасса

З початку доби терористи 24 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил (ОС), через що двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС. При цьому в зведенні відзначається, що з початку доби збройні формування бойовиків 3 рази порушили режим припинення вогню.

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"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення", – йдеться в тексті ранкового зведення.

Противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, в порушення мінських угод противник чотири рази навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Карта бойових дій в зоні ООС mil.gov.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник зробив 6 обстрілів:

двічі поблизу Павлополя і Старогнатівкі – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Новогнатівка – з автоматичного гранатомета;

неподалік Гнутово – зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник зробив 18 обстрілів:

чотири рази неподалік від Золотого – з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

тричі поблизу Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

тричі неподалік від Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем;

двічі неподалік від Новозванівки – зі стрілецької зброї;

поблизу Південного – з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

неподалік Майорського – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

поблизу Катеринівки – з автоматичного гранатомета;

неподалік Майського – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Також Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу 4 жовтня, повыдомляється в звіті організації за 5 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Донбасі терористів "ДНР" жорстко рознесли через віджатий завод.

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