35 українських альпіністів вже два тижні не можуть вилетіти з Непалу та потрапити додому. Мандрівники готові за свій кошт вилетіти з Катманду, а також пройти обсервацію, але влада України не дає змоги повернутися.

Про це OBOZREVATEL розповів киянин Тарас Поздній, який перебуває в складі групи з 10 осіб.

За його словами, вони вирушили зі столиці 6 березня й попрямували до Евересту, щоб піднятися на гору. На момент вильоту ніхто не знав, що через COVID-19 буде закрито повітряний простір, а дістатися до України виявиться так складно.

"Ми почали сходження 9 березня. На щастя, у нас був доступ до інтернету, тож ми побачили звернення Володимира Зеленського, де він повідомив, що додому треба повернутися протягом трьох днів. З огляду на всі обставини, а також внутрішній переліт, ми не могли так швидко потрапити до Києва. Тим паче, що з погодою були проблеми – ми дісталися до міста Лукла лише 24 березня. Ми не могли вилетіти чотири дні в Катманду, у центральний аеропорт країни, хоча можливість була. Вся річ у тім, що українське посольство не могло скласти списки людей, які мають право на переліт", – розповідає Тарас.

Українці застрягли в Непалі

Після тривалої паперової тяганини туристів врятувало те, що разом із ними були групи російських туристів, а також громадяни Литви та Німеччини. Москва внесла до переліку літака й українців, що дало змогу потрапити в столицю. Зараз українці ж не можуть повернутися додому, тому що авіасполучення закрито. Разом із Тарасом вильоту очікує 35 співвітчизників.

"Ми вимушено залишилися тут, у Катманду. Знайшли готель, платимо за проживання, харчування, умови відносно хороші. Хворих у країні не дуже багато, дев'ять осіб, тому нічого критичного. Є проблеми з фінансами, адже жити тут недешево, до того ж багато банків закрито, тому складно розплачуватися карткою. У країні теж карантин, нас усіх на вході в готель навіть обробляють дезінфектором. Але ми дуже боїмося за свою безпеку, адже медицина тут погана, і не дай Боже що – допомогти в боротьбі з коронавірусом нам не зможуть", – підкреслив альпініст.

За словами Тараса, українці не просять оплатити їм літак. Вони готові вирушити за свій кошт, також згодні на обов'язкову обсервацію. Їм просто хочеться якомога швидше потрапити додому.

"Якщо обсервація єдиний вихід – то ми готові. Навіть якщо вона платна буде, нічого страшного. Краще в готелі в Києві посидіти два тижні, буде безпечніше", – підсумував Тарас Поздній.

OBOZREVATEL звернувся до Посольства України в Індії за коментарем.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В аеропорт "Бориспіль" приблизно о 2:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали пройти обсервацію.

В аеропорту "Бориспіль" увечері 29 березня приземлився борт із українцями з В'єтнаму, які відмовилися від обсервації. Після цього пасажири влаштували бійку.

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