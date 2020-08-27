Богомолець: COVID-19 – не змова проти людства, але додаткові ліжка в лікарнях потрібно ставити

Кількість випадків захворювання коронавірусом в Україні ростиме, доки не вийде на плато. За кілька тижнів цифра приросту COVID-19 може досягати 3000 в добу. Лікарні в регіонах наближаються до потреби ставити нові ліжка, але про нові медустанови для лікування хворих поки не йдеться.

Коронавірус не настільки небезпечний, як про це прийнято говорити, за смертністю його не можна порівнювати з віспою, грипом-іспанкою чи холерою, а в збільшенні захворюваності є свій "плюс". Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла заслужений лікар України Ольга Богомолець.

– Міністр охорони здоров'я повідомив, що лікарні вже чекають не першої або другої хвиль, а вони просто готуються до того, що кількість хворих збільшується, і до того, щоб їх ефективніше лікувати. Ви бачите, що українська медицина готова до 2000+ заражених щодня?

– Говорити про першу і другу хвилі трошки неправильно з погляду статистики. Ми ще з першої взагалі не вийшли. У нас іде збільшення захворюваності, і зараз ми наближаємося до плато, власне, в якому буде постійно та сама захворюваність. І тільки після перебування на плато можна буде очікувати, що завершиться перша хвиля.

Наступне – мене дуже турбує, що на високому рівні не рекомендують робити розтин померлих людей. Це означає, що насправді ми не знаємо, від чого померли хворі. Якщо людина інфікована коронавірусом, це абсолютно не означає, що вона має від нього померти. Вона могла померти від інфаркту, інсульту, онкології.

Розтин померлих від коронавірусу не робиться по всій території України. Це означає, що ця смертність, статистика, яка надається, може не відповідати дійсності, тому що клінічний діагноз не є посмертним діагнозом.

Потрібно чітко підтвердити, від якої проблеми людина померла, чи правильно її лікували, чи правильно, зрештою, було встановлено діагноз.

– Чому це так важливо – визначити точний діагноз, якщо ми говоримо про коронавірус?

– Тому що, коли ми лякаємо людей, це дуже страшно, ми маємо бути відповідальні і розуміти, що від онкології щодня у нас помирає набагато більше людей, і держава не фінансує лікування онкохворих, а дає лише 30% на потреби. Онкохворих у нас 100 тисяч нових щорічно. Ми про них згадуємо? Ні, не згадуємо. Рак кудись пішов? Ні, нікуди не пішов.

Чи введено загальнообов'язкове медичне страхування? Ні. Влада обіцяла й нічого для цього не зробила.

Так, я за те, щоб дотримуватися дистанції, я за те, щоб поки що люди на вулицях не обіймалися, не цілувалися, носили маски. Але потрібно бути чесними і робити інші реформи. Без обов'язкового медичного страхування руху вперед не буде. Нам не вдасться зберегти націю. Ось це дійсно важливо.

Коронавірус – не змова проти людства, але додаткові ліжка в лікарнях варто поставити

– Я зараз скажу, можливо, приголомшливу річ, але чи може це бути добре, що в Україні зростає кількість виявлених випадків захворювань коронавірусом? Тому що ми більше робимо тестів, більше дізнаємося, і більше людей перехворіє і, можливо, у нас як у нації швидше виробиться імунітет. Чи медичний погляд суперечить моєму журналістському?

– Ні, не суперечить. Насправді чим більше людей перехворіє коронавірусом, тим краще. Тим швидше закінчиться паніка і, мабуть, швидше завершиться падіння економіки.

Але говорити про те, що ми зможемо отримати стабільний імунітет, на жаль, не можемо, тому що насправді вірусом можна заражатися кілька разів. Віруси еволюційно значно розумніші, ніж люди. За одне наше життя вони встигають прожити тисячі своїх життів і адаптуються. Ми для них господарі, вони в нас розмножуються, і вони шукають, як це робити далі. Тому, як закінчиться COVID-19, буде щось інше.

Тут знову ж таки потрібно готувати систему охорони здоров'я, готувати людей, зміцнювати імунітет, і тоді не буде страшна будь-яка наступна хвиля.

Ще дуже важлива система епідемічного контролю, але її немає в Україні. Наявність головного санітарного лікаря за відсутності служби ні на що не впливає. Система дезінфекції фактично передана місцевій владі. Власники супермаркетів, аптек, керівники шкіл – вони на свій розсуд вирішують, що, як і коли їм дезінфікувати.

Це має робити держава. Не тільки контролювати й давати свої вказівки, а робити. Для цього в державах є санітарна служба. Єдина служба, яка залишилася в Україні, – військова санітарна служба, вона працює. До неї можна і потрібно звертатися.

– Ми бачимо, що в нічний час на коронавірус не звертають уваги. Масові зібрання проходять ой як весело. Як думаєте, це може сприяти статистиці, яку ми зараз бачимо?

– Що стосується збільшення захворюваності, я думаю, все-таки літо, відпустки, канікули, поїздки на море – це сприяє більше.

– Ви сказали, що ми досі на плато. Чого нам чекати за кількістю виявлених фактів зараження коронавірусом? 2 тисячі, 2,5 або 3 тисячі ми можемо побачити в найближчі тижні?

– Так. Я думаю, що не у найближчі тижні, а через два тижні можливо.

– На якій цифрі починається друга хвиля?

– Говорити про другу хвилю можна тільки тоді, коли захворюваність першої хвилі піде на зниження. Тільки тоді можна говорити, що перша хвиля завершена й почалася друга. Але я не відкидаю ситуації, що у нас не буде другої хвилі взагалі, і ми будемо продовжувати перебувати на плато.

Продовження тієї політики, яку веде держава, сприятиме тому, що захворюваність збільшуватиметься. Поступово закриватимуть на карантин ті чи інші райони. Я абсолютно впевнена, що політичний складник у цьому також буде присутній.

– Але ВООЗ недавно заявила, що карантин недоцільний. Вони наводять приклад Швеції, яка не вводила гострих обмежень. У них статистика істотно не відрізняється, скажімо, від тієї ж Великобританії.

– Безперечно, у кожної країни своя модель. Тут важливо, щоб людям, яким потрібна допомога, її можна було надати в медичній установі. Якщо там вистачає місць для лікування хворих, тоді все в порядку. Тоді ситуація під контролем.

Зараз у Києві, наприклад, резерви дуже великі. У нас ще взагалі не задіяно установи Академії медичних наук, вистачає апаратів штучної вентиляції легенів. Практично задіяно тільки базові, опорні інфекційні лікарні. В інших областях уже мають розширювати ліжковий фонд. Ми знаємо приклади інших держав, які виділяли нові лікарні. У нас немає в цьому потреби, але буде потреба ставити нові ліжка.

Тому що люди, яким потрібна допомога, мають перебувати в лікарні, у них має бути доступ до кисню, тоді ускладнення після цієї хвороби будуть меншими.

Будь-яка з вироблених від коронавірусу вакцин матиме тимчасовий ефект

– Як думаєте, наскільки, зокрема, Україна близька до отримання ліків, які полегшуватимуть стан хворих, або вакцини? Майже щодня з'являється нова інформація. Наприклад, у Польщі говорять, що почали виробництво ліків від COVID 19, що це будуть м'язові ін'єкції, і вони мають бути готові через два місяці.

– Якщо ми говоримо глобально про людство і віруси, то людство еволюціонує значно повільніше, ніж віруси. І всі вакцини, які ми придумаємо, будуть давати виключно тимчасовий результат.

Рівняти COVID-19 з віспою, холерою або іспанкою абсолютно немає підстав, оскільки смертність насправді невисока. Наприклад, у мене є офіційна статистика з Італії. Смертність у першому кварталі 2020-го трохи перевищує смертність у першому кварталі 2019 року. Потрібно подивитися статистику на кінець року. Можливо, зміниться структура, можливо, зміниться віковий аспект.

Але говорити про те, що коронавірус зменшив популяцію, що це змова проти людства, щоб людство вимирало, – це абсолютна неправда. COVID-19 абсолютно ніяк не знизить популяцію людства, але до колапсу економіки він призводить.

На цій арені є великі гравці. І Китай у цій війні дуже добре виграв, він посилив свої позиції. Сполучені Штати свої позиції втратили.

– З приводу смертності. Ви наводите італійську статистику, а я знайшов статистику щодо Швеції. За результатами першої половини цього року там зафіксували найбільший показник смертей за останні 150 років. Це дані Статистичного управління Швеції. У першій половині цього року померли 51,5 тисяч осіб, трохи більше смертей було в 1869 році – тоді померло 55 тисяч людей. Звичайно, населення різне. Як думаєте, чи варто це пов'язувати з коронавірусом, із відсутністю жорстких обмежень?

– Я повертаюся все ж до причини смерті. У мене немає інформації, чи роблять у Швеції розтин, але сподіваюся, що роблять. Говорити про завершену статистику можна буде в кінці року. На жаль, в Україні такої статистики не буде, тому що фактично підтвердженої причини смерті ми не знаємо.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся