"Боги війни" яскраво подражнили окупантів у зоні ООС: видовищне відео

Артилеристи Збройних сил України провели змагання на кращий артилерійський розрахунок у зоні Операції Об'єднаних сил.

Як повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook, видовищні навчання проводилися в декілька етапів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вогонь запеклих не пече. Артилеристів не даремно називають "богами війни". Невеликий, але добре навчений підрозділ одним залпом може змінити хід бою, а іноді – історії і врятувати сотні побратимів. Артилерія – це високі навантаження, море вогню і міць, здатна приголомшити одним лише звуком пострілу. Починаючи з XVII століття, саме в артилерії служили представники царських сімей європейських країн. Артилерія – це небезпечно. Артилерійська дуель триває секунди і після неї зазвичай не буває поранених. Артилерія – це рід військ, де немає права на помилку, де розум, підготовка, вміння швидко рахувати і блискавично діяти – не просто гарантія перемоги, а єдина можлива запорука виживання", – зазначають захисники України.

За їхніми словами, у масштабних змаганнях вогонь на залік вела самохідна, причіпна ствольна і реактивна артилерія.

Виконання завдань почалося зі смуги перешкод, розвантаження снарядів, евакуації поранених, кидання гранат, стрільби з автоматів, роботи із засобами хімзахисту.

Після цього бійці взялися за спеціальні завдання. У цій частині змагань навідники, командири та інші фахівці виконували під секундомір цілий комплект нормативів: проводили без допомоги електронних засобів розрахунки для коригування під час зміни прицілу з дальності і фронту, приводили гармати до бою і в транспортне положення, демонстрували, як будуть діяти у разі необхідності технічного обслуговування, яке розрахунок може здійснити самостійно.

Артилерія ЗСУ Скріншот відео

"Кульмінацією змагань, звичайно, стали стрільби. Вихідний рубіж за 200 метрів від вогневого. За командою "в бій" екіпаж починає діяти і займає вогневу позицію. Від вищого командування надходить наказ на вогневе ураження за даними розвідки і координатами цілі. Море вогню, злегка тремтить картина світу – феєричний старт і важкий "привіт" летить точно до місця призначення", – розповіли в штабі ООС про те, що відбувалося під час змагань артилеристів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці липня Збройні сили України опублікували відео бойових навчань танкістів на одному з військових полігонів у Донецькій області. За їхніми підсумками було визначено найкращий екіпаж ООС.

Також у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі пройшли масштабні командно-штабні навчання Збройних сил України. У них було задіяно безліч танків, літаків, вертольотів та іншої військової техніки.

Ця новина викликала паніку у топпропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої. Вона звинуватила Україну в небажанні припиняти війну і назвала це тривожним сигналом

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