"Бодай би тебе когут копнув!" Богомолець пояснила, чому хоче заборонити мат

Проєкт закону "Про протидію лихослів'ю", відомий як дематюкація мови, повинен дати визначення явищу і запобігти вживання ненормативної лексики в публічному просторі.

Про це в кулуарах Верховної Ради 3 липня розповіла ініціатор документа, народний депутат Ольга Богомолець, передає "Українська правда". За словами нардепа, він стосується лише громадських осіб і простору, а також засобів масової інформації.

"У цьому законі пропонується дати формулювання лихослів'ю і визначення алфавітного порядку слів, які не можна вживати в публічному просторі публічним особам", – повідомила вона.

Богомолець пояснила, чому хоче заборонити мати

Окремий компонент повинен бути щодо ЗМІ та Інтернету, повідомила Богомолець. На її думку, хоч часто одну літеру мату замінюють певними значками, від цього значення слова не змінюється.

Вона розповіла, що проєкт передбачає запровадження адміністративних штрафів для ЗМІ.

"Це 10% від ліцензійного збору за виплати по аудіо трансляції. Що стосується фізичних осіб, то це штрафи від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів (54-99 грн) або виправні роботи із відрахуванням частини заробітку", — заявила вона і додала, що кошти від штрафів повинні йти в Український культурний фонд.

ЗМІ мають нести відповідальність, якщо вони ретранслюють нецензурну лексику спікерів, зауважила Богомолець.

"Ухвалювати закон про українську мову і не вичищати її від абсолютно не притаманних українській культурі… Це не наше, не українське, це ще один аспект. Українці ніколи не лаялись і не вживали лайку нижче пояса... Хочете лаятись – лайтесь українською", — сказала нардеп.

На запитання журналістів, як саме, Богомолець відповіла: "Бодай би тебе когут копнув", і заявила, що не вживає ненормативну лексику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті ВРУ з'явився законопроєкт "Про протидію лихослів'ю", який викликав обурення в українців.

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