Блокування КПП "Тиса" на Закарпатті: чиновники врегулювали протести

Ситуацію з протестами водіїв, які заблокували кордон на КПП "Тиса", вдалося врегулювати. Нині у пункті пропуску на кордоні з Угорщиною поновлено пропускні операції.

Про це повідомила Державна прикордонна служба на сторінці у Facebook. Раніше до місця подій вилетіли Голова державної прикордонної служби Сергій Дайнека та в.о. голови Державної митної служби Ігор Мураєв.

"Станом на зараз у пункті пропуску "Тиса" ситуація дещо стабілізувалася, пропускні операції поновлено", – йдеться у пості.

Сутички біля КПП "Тиса"

Речниця Чопського прикордонного загону ДПСУ Олена Трачук у коментарі "Укрінформу" зазначила, що подібні точкові акції раніше виникали вже декілька разів, однак блокувальники руху швидко розходилися. За її словами, сьогоднішній протест масовіший та спричинив значні черги на кордоні. Зокрема, на контрольно-пропускному пункті рух блокували приблизно 50 автобусів.

"Рух заблоковано в обох напрямках – на в'їзд та на виїзд з України. Блокувальники не планували знімати блокаду кордону", – сказала речниця ще до врегулювання ситуації.

Сутички біля КПП "Тиса" Facebook/Держприкордонслужба України

Вона наголосила, що підприємці-перевізники не хотіли проїжджати через кордон згідно з митними правилами та сплачувати мито за товари, які вони перевозять.

Згодом у Чопському прикордонному загоні проінформували, що роботу КПП "Тиса" на українсько-угорському кордоні відновлено, передає 0312.ua. Зокрема, блокувальники поки звільнили пункт пропуску й рух усіх транспортних засобів продовжився.

"Мікроавтобуси з блокувальниками перебувають у так званій "червоній зоні" – до вирішення питання митних формальностей", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на контрольно-пропускному пункті "Тиса" на Закарпатті 31 травня відбулися зіткнення між заробітчанами-водіями міжнародних автобусів та прикордонниками. На місце стягнули силовиків, які перекрили рух. У результаті з угорської сторони на в'їзд до України черга розтяглася майже на 10 кілометрів.

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