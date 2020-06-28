Блогер з Житомира посадив за кермо дитину на швидкості 100 км/год. Відео

Популярний в Instagram блогер з Житомира Руслан Матвієнко показав, як його племінник керує автомобілем на швидкості 100 км/год.

На відео, яке опубліковано на сторінці "Житомира автомобільного" в Facebook, він хвалиться ці фактом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Дитина керувала авто на швидкості 100 км/год Facebook Житомир автомобільний

"Ви бачили, щоб коли-небудь хлопчик семи років їздив на" Мерседесі "зі швидкістю 100 км/год", – сказав блогер.

Дитина керувала авто на швидкості 100 км/год Facebook Житомир автомобільний

На іншому відео він зазначив, що пишається своїм племінником.

При цьому видно, що дитина відволікається і відвертається від дороги, хоча Матвієнко каже йому, щоб той стежив за рухом.

Дитина керувала авто на швидкості 100 км/год Facebook Житомир автомобільний

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запорізькій області поліція вирахувала батька, чий 10-річна дитина за кермом "Мерседеса" їздила в магазин.