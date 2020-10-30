Блакитний Місяць на Геловін: що не можна робити в цей рідкісний день

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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  • Таку назву має друга за рахунком повня за місяць

  • Це доволі рідкісне астрономічне явище, яке трапляється один раз у три роки

  • Між повними місяцями зазвичай проходить 28 днів, тож найчастіше вони бувають раз на місяць

31 жовтня на Землю разом із Геловіном чекає Блакитний Місяць

Блакитний Місяць цього року випадає на 31 жовтня та збігається з Геловіном.

Протягом жовтня буде дві повні: перша вже відбулася 2-го числа, друга настане 31-го о 16:50 за київським часом. Як це явище вплине на людей і що не можна робити в цей день, розповіло видання "Сегодня".

У цей час реакція людей на слова і події дещо сповільнюється і притупляється, концентрація уваги падає. Тому він абсолютно не підходить для серйозних рішень і починань.

Водночас люди не будуть надто агресивними: кожен зануриться у власні думки та справи. Тож серйозних конфліктів не передбачається.

Під час Блакитного місяця 31 жовтня не можна нікому бажати зла, оскільки енергетика дня передбачає матеріальність помислів.

Також у цей період не варто ухвалювати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки. Усі проблеми вибору варто відкласти на більш слушний час.

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