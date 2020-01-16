Благодійники продовжують оснащення навчальних закладів Донбасу

Фонд Бориса Колеснікова продовжує надавати матеріальну підтримку навчальним закладам Донецької області.

Так після тривалих зимових канікул благодійники передали в загальноосвітню школу №10 міста Бахмут плазмовий телевізор Ergo. Тепер вчителі зможуть осучаснити процес навчання, використовуючи інтерактивні вправи – як групові, так і індивідуальні.

"Наявність у класах гаджетів і мультимедійної техніки – вимога сучасності. Вони допомагають школярам вчитися з інтересом, краще засвоювати матеріал. Завдяки візуалізації у дітей розвиваються спостережливість, увага і мислення. Дякуємо нашим друзям з Фонду Бориса Колеснікова за турботу про молодь і її майбутнє", – підкреслила виконуюча обов'язки директора школи Тетяна Бак.

Благодійний фонд Бориса Колеснікова

Для оптимізації навчального процесу Фонд також передав в Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії проектор Epson.

"Навчальний процес неможливий без сучасних технічних засобів навчання. Тому ми звернулися до благодійників з проханням придбати для нашого навчального закладу проектор. І вони нам не відмовили. Тепер викладачі використовують техніку і на лекціях, і на позакласних заходах. У наших хлопців з'явилося ще більше можливостей отримати якісну освіту і професійну підготовку, за що я щиро дякую Борису Вікторовичу", – говорить директор технікуму Віктор Баштовий.

Благодійний фонд Бориса Колеснікова оснащує навчальні заклади Донбасу

Благодійний фонд Бориса Колеснікова оснащує навчальні заклади Донбасу

Благодійний фонд Бориса Колеснікова оснащує навчальні заклади Донбасу

Благодійний фонд Бориса Колеснікова оснащує навчальні заклади Донбасу

Благодійний фонд Бориса Колеснікова оснащує навчальні заклади Донбасу

Благодійний фонд Бориса Колеснікова оснащує навчальні заклади Донбасу

Благодійний фонд Бориса Колеснікова оснащує навчальні заклади Донбасу

Благодійний фонд Бориса Колеснікова оснащує навчальні заклади Донбасу

Нагадаємо, раніше Фонд Бориса Колеснікова допоміг Костянтинівській загальноосвітній школі №16 з організацією гуртків з бісероплетіння та пісочної анімації; для дитячо-юнацької школи в Костянтинівці закупив спортивний інвентар; в Катеринівської освітню школу передав 14 комп'ютерів, інтерактивну дошку і 4 принтери.

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