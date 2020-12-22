Біля офісу 'Укрбуду' в Києві влаштували стрілянину, причетних затримано

У вівторок, 22 грудня, невідомі влаштували стрілянину біля будівлі колишнього офісу компанії "Укрбуд" у центрі Києва, на вулиці Пушкінській. Зловмисників затримали й доправили до відділку поліції.

Про це в ефірі інформаційно-аналітичного проєкту "Чудова четвірка" на телеканалі ZIK під час включення повідомив кореспондент Владислав Кондратенко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кореспондент зазначив, що співробітники правоохоронних органів зараз і далі працюють у будівлі, тривають слідчі дії.

"Уже всіх зловмисників, кого могли, затримали й відвезли до відділку поліції. Також представники нібито нових власників цієї будівлі, яка раніше була у власності компанії "Укрбуд", сюди покличуть і економістів, і людей, які будуть особисто підраховувати, яких збитків уже зазнали нові власники цієї будівлі", – зазначив Владислав Кондратенко.

Кореспондент додав, що на відео, де зафіксовано інцидент, видно, як невідомі вступили в сутичку з поліцією.

"Справді, вони прийшли, щоб захопити цю будівлю, зі зброєю. На відео так само видно, що були й вибухи. За попередньою інформацією, постраждали кілька охоронців, і їх госпіталізовано. На місце також прибули представники нардепа Максима Микитася. Вони кажуть, що Максим Микитась до цього абсолютно жодним чином не причетний, не було абсолютно жодного рейдерського захоплення і що люди, які сьогодні є власниками цієї будівлі, отримали її незаконно", – повідомив Владислав Кондратенко.

Водночас кореспондент не підтвердив, що участь у цій події брав Сергій Лещенко. Він зазначив, що на ту мить, коли знімальна група прибула на вул. Пушкінську, біля колишнього офісу "Укрбуду" перебували представники нових власників будівлі, представники екснардепа Микитася і правоохоронці.

Відомо, що курував усім фігурант безлічі скандалів із захоплення власності кримінальний авторитет "Лєший" (Сергій Лещенко). Зараз група затриманих перебуває в Подільському ізоляторі.