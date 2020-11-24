Біля Авдіївки ворожий снайпер вбив українського воїна

Снайпер бойовиків поранив українського військового біля Авдіївки на Донеччині – боєць помер у лікарні.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил у Facebook.

Таким чином російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим тиші, що набрав чинності 27 липня відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", – наголосили на сторінці ООС.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за добу 23 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці ще чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Вони обстріляли позиції ЗСУ з міномета й гранатомета. На щастя, бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.