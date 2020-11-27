Більшість українців виступила за введення локдауну – опитування
58% громадян підтримує посилення карантину
Проти висловилися 42%
Більшість громадян України підтримує введення повного локдауну в країні у грудні.
Про це свідчить опитування Liberty Report, результати якого оприлюднили в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 27 листопада.
Респондентам поставили запитання: "Чи підтримуєте ви введення повного локдауну в грудні?". 58% відповіли "так", проти висловилися 42%.
За словами Савіка Шустера, відсоток підтримки за останній час знизився, оскільки два місяці тому за жорсткі обмеження виступали майже 80%.
Опитування проводилося 27 листопада серед 12 087 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці 27 листопада в Україні офіційно було підтверджено 693 407 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 218 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом із початку епідемії.
Після цього українці в соцмережах зажадали ввести локдаун і засумнівалися в ефективності карантину вихідного дня.