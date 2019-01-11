Більше не УПЦ МП: у Константинополі пояснили, як називати розкольників

Після надання Томосу про автокефалію Православній церкві України УПЦ Московського патріархату разом із парафіями та ієрархами треба називати РПЦ в Україні, а митрополита Онуфрія ієрархом РПЦ.
Про це в інтерв'ю "Бі-бі-сі" заявив архієпископ Памфілійський Даниїл, який був екзархом Вселенського патріархату і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.
"На сьогодні митрополитом Київським і всієї України є Епіфаній. Маючи канонічне визнання Константинополя, владика Онуфрій має титул митрополита РПЦ в Україні", — пояснив він.
Митрополит Онуфрій
church.ua
Екзарх Вселенського патріархату додав, що внутрішньо РПЦ може його називати Київським, але для світового православ'я митрополитом Київським є Епіфаній.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
Він привітав українців з настанням історичної події і зазначив, що до цього дня Україна та її правителі йшли багато століть.
Пізніше у мережі опублікували переклад тексту Томосу.
У Російській православній церкві гнівно відреагували на надання ПЦУ Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм.
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