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Більше не УПЦ МП: у Константинополі пояснили, як називати розкольників

25.3тЧитати матеріал російською

Після надання Томосу про автокефалію Православній церкві України УПЦ Московського патріархату разом із парафіями та ієрархами треба називати РПЦ в Україні, а митрополита Онуфрія ієрархом РПЦ.

Про це в інтерв'ю "Бі-бі-сі" заявив архієпископ Памфілійський Даниїл, який був екзархом Вселенського патріархату і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.

"На сьогодні митрополитом Київським і всієї України є Епіфаній. Маючи канонічне визнання Константинополя, владика Онуфрій має титул митрополита РПЦ в Україні", — пояснив він.

Митрополит Онуфрій

Митрополит Онуфрій

church.ua

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Екзарх Вселенського патріархату додав, що внутрішньо РПЦ може його називати Київським, але для світового православ'я митрополитом Київським є Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
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Bukin Sergii
Bukin Sergii
Мокшанцев взяли за яйца и сдавили в кулачке ))))
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Петров Александр
Петров Александр
Хуйня.
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Жуков Жора
Жуков Жора
А кто-нибудь уже признал этих хохложопых томосеков со своей сектой?))))
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Ронович Рон
Ронович Рон
Жуков Жора, томосеков-гомосеков)
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Bukin Sergii
Bukin Sergii
Жуков Жора, ИДИОТ???
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