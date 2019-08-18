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"Більше не повернуся в Україну": смертельна пожежа в Одесі налякала іноземних туристів

1.1т Читати матеріал російською

Одним з потерпілих при пожежі в готелі "Токіо Стар", де загинуло 9 осіб, виявився житель США Лі Боумен.

З американським туристом поспілкувався журналіст видання "КП в Україні". Чоловік вже четвертий раз приїжджає в Україну, але після того, що сталося повертатися більше не збирається.

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"Я повинен був їхати до Києва, зупинився тут на одну ніч, а тут пожежа! Я вискочив майже без речей. Уже вранці мої речі мені винесла поліція - в тому числі і паспорт. Але обидва моїх мобільні телефони згоріли - я їх залишив на ніч на зарядці і коли вискакував, не було часу їх брати. Мені дали телефон подзвонити в американське посольство", – розповів Боумен.

чи Боумен

чи Боумен

Фото: Максим Войтенко

Сам Лі не сильно постраждав, у нього тільки трохи обгоріла нога і сам навіть не встиг учадіти.

"Більше не повернуся в Україну": смертельна пожежа в Одесі налякала іноземних туристів

Фото: Максим Войтенко

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в готелі Токіо Стар
Місце
Україна
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