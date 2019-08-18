"Більше не повернуся в Україну": смертельна пожежа в Одесі налякала іноземних туристів

Одним з потерпілих при пожежі в готелі "Токіо Стар", де загинуло 9 осіб, виявився житель США Лі Боумен.

З американським туристом поспілкувався журналіст видання "КП в Україні". Чоловік вже четвертий раз приїжджає в Україну, але після того, що сталося повертатися більше не збирається.

"Я повинен був їхати до Києва, зупинився тут на одну ніч, а тут пожежа! Я вискочив майже без речей. Уже вранці мої речі мені винесла поліція - в тому числі і паспорт. Але обидва моїх мобільні телефони згоріли - я їх залишив на ніч на зарядці і коли вискакував, не було часу їх брати. Мені дали телефон подзвонити в американське посольство", – розповів Боумен.

чи Боумен Фото: Максим Войтенко

Сам Лі не сильно постраждав, у нього тільки трохи обгоріла нога і сам навіть не встиг учадіти.

Фото: Максим Войтенко

Як писав OBOZREVATEL:

В Одесі в ніч на 17 серпня в готелі "Токіо Стар" спалахнула пожежа, в результаті якого загинули дев'ятеро людей.

На ситуацію відреагували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Серед основних версій того, що сталося поліція розглядає інсценівку з метою приховування вбивства.

З'ясувалося, що на "Токіо Стар" в Одесі ще в 2015 році скаржилися через антисанітарію. Так, в закладі проводилася перевірка в рамках шоу "Ревізор", під час якої в готелі знайшли безліч порушень.

Керівництво позбавила змоги провести планову перевірку готелю в липні 2019 року.

Власником "Токіо Стар" є 47-річний бізнесмен Вадим Чорний, відомий своєю сумнівною репутацією.

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