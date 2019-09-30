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30 вересня • оновлено в 19:05
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Більше десяти країн: українцям пообіцяли розширити безвіз

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За наступні п’ять років для українців створять усі необхідні умови, аби вони могли подорожувати без віз до Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсента і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки.

Про це йдеться в пункті 16.2 "Українці вільно подорожують світом без віз" Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

У документі зазначається, що збільшення кількості країн із безвізовим режимом для власника паспорту громадянина України – запорука "відкриття світу", підвищення поваги та забезпечення прав.

Українцям пообіцяли розширити безвіз

Українцям пообіцяли розширити безвіз

"За наступні п’ять років цей перелік буде розширено за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсента і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки", – перераховано в пункті Програми.

У 2020 році також буде збільшено терміни безвізового перебування в Аргентині, полегшений наявний режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими державами.

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Ще одна країна спростить візовий режим з Україною: деталі

"Протягом наступних п’яти років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози нашій державі", – зазначили в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Безвізовий режим з ЄС
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
скоро,на всех каналах страны,теперь и на плантациях Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа,самые лучшие,свидомые заробитчане в шароварах.
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Petrov Valery
Petrov Valery
На Антильские острова украинцы летали по визе? Афигеть. Для русских там давно безвиз.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну наконец то, с облегчением вздохнули пенсионеры)))))
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