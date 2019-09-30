Більше десяти країн: українцям пообіцяли розширити безвіз

За наступні п’ять років для українців створять усі необхідні умови, аби вони могли подорожувати без віз до Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсента і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки.
Про це йдеться в пункті 16.2 "Українці вільно подорожують світом без віз" Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
У документі зазначається, що збільшення кількості країн із безвізовим режимом для власника паспорту громадянина України – запорука "відкриття світу", підвищення поваги та забезпечення прав.
Українцям пообіцяли розширити безвіз
"За наступні п’ять років цей перелік буде розширено за рахунок Гватемали, Гренади, Коста-Ріки, Маврикію, Маршалових островів, Монголії, Науру, Палау, Перу, Сальвадору, Самоа, Сен-Вінсента і Гренадін, Соломонових островів та Ямайки", – перераховано в пункті Програми.
У 2020 році також буде збільшено терміни безвізового перебування в Аргентині, полегшений наявний режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією та іншими державами.
"Протягом наступних п’яти років буде спрощено український візовий режим для громадян більшості країн світу, які не становлять імміграційної загрози нашій державі", – зазначили в документі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Кабінет міністрів України 22 травня схвалив проєкт угоди з урядом Монголії про взаємне скасування візового режиму з ЄС.
Пізніше Україна підписала ще одну угоду про безвізовий режим, цього разу – з Лаосом.
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