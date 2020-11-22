Білорус 7 годин простояв на колінах перед посольством у Києві: хотів поговорити з Зеленським

Житель Білорусі Антон Лукашук простояв сім годин перед посольством у Києві.

Він це зробив на знак солідарності з репресованими співвітчизниками, передає "Радіо Свобода".

За словами активіста, він хотів привернути увагу президента України Володимира Зеленського до беззаконня в Білорусі і попросити його спростити перебування білоруських громадян в українській державі.

Лукашук повідомив, що був змушений виїхати з рідної країни через можливе кримінальне переслідування, так як його персональні дані оприлюднили.

З'ясувалося, що хлопець співпрацював з одним із заборонених Telegram-каналів в Білорусі. Тепер він хоче отримати в Україні гуманітарну візу.

Крім того, Лукашук планував поговорити по телефону з Зеленським про порушення прав людини в Білорусі, але розмова не відбулася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська хоче визнати ОМОН і Відділ з боротьби з організованою злочинністю країни терористичними організаціями.