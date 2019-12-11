Закатували до смерті в полоні "ДНР": на Дніпропетровщині попрощалися з бійцем ЗСУ. Відео та фото 18+

На Дніпропетровщині похоронили бійця Збройних сил Романа Безпалого, понівечене тіло якого терористи "ДНР" передали після декількох місяців полону.

Сюжет із місця подій показали в програмі "Сегодня" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що похорон став можливим тільки після тривалого аналізу ДНК, оскільки дружина не впізнала чоловіка – бойовики повернули його тіло без внутрішніх органів і з виколотими очима, запевняючи при цьому, що він наклав на себе руки.

Бійця ЗСУ Романа Безпалого поховали Facebook Олександра Махова

"Його там не вбили, а стратили. Знівечили так... Очі викололи. Обличчя повністю не було видно", – поділився дядько загиблого. Труну з тілом чоловіка несли в закритому вигляді.

Facebook Олександра Махова

Дружина Беспалого Анжела навіть після аналізу ДНК, відмовилася вірити в смерть чоловіка. За її словами, у нього були родимки і шрами, яких не виявили на тілі, переданому бойовиками.

Відзначимо, разом із Безпалим в полон потрапили ще 7 бійців. Звільнили тільки одного – Максима Горяїнова. Він, до речі, також не впізнав Беспалого.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил України потрапили в полон в зоні бойових дій на Донбасі.

Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

У "ДНР" заявили, що "з затриманими проводяться слідчі заходи".

Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували ніяких бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

18 листопада тіло Безпалого, який знаходився в полоні терористи передали в чорному мішку і без одягу.

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