Бійці Нацгвардії знайшли личинки у сухпайках: опубліковано відео
Бійці Національної гвардії України виявили у виданих їм сухих пайках нібито личинок.
Відповідне відео опублікували у спільності Київ Оперативний у Facebook у четвер, 24 вересня. Оприлюднити ролик нібито попросили самі військові (щоб подивитися, доскрольте до кінця).
Зазначається, що такі сухпайки отримали бійці військової частини 3030.
"Хлопці з військової частини 3030 попросили опублікувати відео, де вони показують якість обіду, який їм видали під час патрулювання. Кажуть, що після таких знахідок всередині пакету – перевірили ще 10 подібних пайків і 4 з них були з таким же сюрпризом всередині", – йдеться у повідомленні.
У керівництві Нацгвардії опубліковане відео поки не коментували.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
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