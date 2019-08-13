Бійтеся не нітратів! Супрун назвала головну небезпеку кавунів

Головна загроза кавунів для людини полягає в кишкових інфекціях, які живуть на поверхні немитих фруктів і овочів, а не у вмісті нітратів, як прийнято вважати.

Про це у своєму Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, зазначивши, що насправді нітрати не становлять загрози здоров'ю, оскільки вони надходять у їжу цілий рік із овочами, м'ясом і питною водою.

"Кількість нітратів у кавунах варіює, але допустима ВООЗ норма для людини вагою 60 кг дорівнює 300 мг. Така кількість міститься більш ніж в одному літрі м'якоті кавуна, якого щедро поливали амонійною селітрою. Ця норма розрахована насамперед для немовлят – 50 мг/кг, а немовлята значно вразливіші до дії нітратів дорослих і старших дітей", – написала Супрун.

кавун

кавун публічні люди

Головною загрозою здоров'ю, за її словами, є кишкові інфекції, зокрема, сальмонельоз та лістеріоз, які живуть на поверхні немитих овочів, особливо тих, що продають на землі, трасі або на ринку у м'яса.

"Якщо їх різати і пробувати перед покупкою, чи їсти вдома немитими, то бактерії з поверхні потраплять в м'якоть і згодом у кишечник. Досить навіть купити пів кавуна в супермаркеті, щоб у розріз потрапили бактерії. Тому загрозу здоров'ю становлять не ранні кавуни, а брудні", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вона розвінчала міф про причину раку, зазначивши, що нею не може бути образа.

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