Безперебійне водопостачання Донбасу коштуватиме € 200 млн – Жебрівський

Безперебійне водопостачання для жителів підконтрольних Україні територій Донбасу коштуватиме щонайменше 200 мільйонів євро. І всупереч обіцянкам уряду відрізати від водогону ОРДЛО за рік не вдасться.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив ексголова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, коментуючи відповідну публікацію на "Урядовому порталі".

Павло Жебрівський Фокус

"Сьогодні представники Урядового порталу кажуть, що за 1 рік можна повністю "відрізати" від водопостачання тимчасово окуповану територію і вирішити проблему забезпечення питною водою підконтрольних Україні територій. Але існує величезна проблема – складна інфраструктура водних мереж Донецької області", – зазначив Жебрівський.

Він наголосив: перебуваючи на чолі Донецької ВЦА, глибоко вивчав питання водопостачання на Донбасі.

"Ситуація така: перший водогін розташований під Слов'янськом і, фактично, заходить на Горлівку – територію, тимчасово окуповану, і потім спускається до Маріуполя, тобто така собі "водяна пастка" для жителів області. Чи можна цей водогін відрізати від водогону, який заходить на тимчасово непідконтрольну територію? Ні!!! Таким чином ми позбавимо води територію, конторольовану українською владою, а також частину Донецька і Горлівки, а там живуть і наші українці. Ми залежні від цього водогону", – наголосив Жебрівський.

Також ексглава Донеччини нагадав, що ситуація ускладнюється ще й нестачею питної води у регіоні. Втім, ця проблема була врахована у схемі водопостачання, розробленій ще у 2016 році.

"Запаси води Донеччини незначні, і труба діаметром 1,4 м, по якій іде вода для забезпечення всієї цієї території, не може бути відрізана. Для того, щоб це злокалізувати, нами ще у 2016 році було запропоновано схему "оптимального водопостачання", але на це необхідно 200 млн. євро і мінімум 3 роки на її реалізацію. Під Маріуполем, наприклад, потрібно ставити фільтрувальну станцію, яка коштує понад 30 млн. євро. Тож за рік відокремити ці території ніяк не вийде. Знадобляться щонайменше 3 роки, щоб автономізувати канал Сіверського Донця-Донбасу та забезпечити отримання води з територій, що контролюються українською владою", – переконаний Жебрівський.

Він висловив сподівання, що вкрай важливе питання забезпечення водою жителів Донбасу знову порушуватимуть на всіх рівнях, зокрема і у ході інвестиційного форуму, який відбуватиметься у Маріуполі 18 жовтня цього року. Очікується, що участь у форумі візьме президент України Володимир Зеленський.

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