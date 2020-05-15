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15 травня • оновлено в 12:35
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"Безбожна п'ятирічка": як атеїсти в СРСР хотіли розправитися з церквою

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15 травня називають днем "Безбожної п'ятирічки" в СРСР. Так, в 1932 році Йосип Сталін підписав відповідний декрет, у якому ставилося завдання: "До 1 травня 1937 року ім'я Бога має бути забуте на території країни".

Гоніння на церкву та її служителів у Радянському Союзі було розпочато з новою силою. OBOZREVATEL пропонує згадати, як це було.

"Безбожна п'ятирічка" в СРСР

"Безбожна п'ятирічка" в СРСР

cdnimg.rg.ru

Атеїзація СРСР і "Союз войовничих безбожників"

Атеїзацію СРСР очолила створена ще в 1925 році організація "Союз войовничих безбожників", головою якого був Омелян Ярославський.

За неофіційним планом атеїстів протягом перших двох років мали закритися храми всіх конфесій. Протягом 1933-1934 років планувалося, що в СРСР зникнуть релігійні уявлення, прищеплені літературою і сім'єю.

У наступні кілька років влада розраховувала охопити країну тотальною пропагандою атеїзму і повністю позбутися всіх церков і священнослужителів.

Антирелігійна пропаганда в СРСР

Антирелігійна пропаганда в СРСР

sovrhistory.ru

Антирелігійна карикатура в СРСР

Антирелігійна карикатура в СРСР

sovrhistory.ru

Підсумки п'ятирічки

У результаті радянська влада безбожників закрила 70 єпархій, заарештувала 40 архієреїв, закрила 95% храмів. Служителів церкви в СРСР розстрілювали і засилали в табори.

На території України діяла так звана республіканська філія СВБ – "Союз войовничих безбожників України".

Усупереч всім заходам протягом "Безбожної п'ятирічки" при переписі населення 1937 року в СРСР православними вірянами назвали себе 1/3 міського населення і 2/3 сільського, тобто більше половини населення всієї країни.

Антирелігійні гасла до Великодня. Чугуїв, Харківська область, УРСР, дитяча комуна, 1931 рік

Антирелігійні гасла до Великодня. Чугуїв, Харківська область, УРСР, дитяча комуна, 1931 рік

wikipedia.org

Антирелігійний плакат в СРСР

Антирелігійний плакат в СРСР

sovrhistory.ru

Антицерковна пропаганда в Радянському Союзі

Антицерковна пропаганда в Радянському Союзі

sovrhistory.ru

Церква в СРСР та війна

У 1941 році "Союз войовничих безбожників" налічував 3,5 мільйона членів, прийнятих в основному методом адміністративного примусу.

Після вторгнення Гітлера діяльність атеїстів фактично була припинена, оскільки православ'я стали використовувати для згуртування перед обличчям ворога.

Останній номер "Безбожника" вийшов у липні 1941 року. Офіційно організація була розпущена 1947 року, а її функції перейшли до Всесоюзного суспільства "Знання".

Пам'ятник зруйнованим храмам в Черкасах

Пам'ятник зруйнованим храмам в Черкасах

wikipedia.org

Як писав раніше OBOZREVATEL, шпигуни ЦРУ відкрили таємницю, що було з церквою в СРСР.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Новини світу
Особа
Йосип Сталін
Місце
Україна
Теги
Історія України політика пропаганда церква релігія Історія СРСР Новини Росії
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