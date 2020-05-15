"Безбожна п'ятирічка": як атеїсти в СРСР хотіли розправитися з церквою

15 травня називають днем "Безбожної п'ятирічки" в СРСР. Так, в 1932 році Йосип Сталін підписав відповідний декрет, у якому ставилося завдання: "До 1 травня 1937 року ім'я Бога має бути забуте на території країни".

Гоніння на церкву та її служителів у Радянському Союзі було розпочато з новою силою. OBOZREVATEL пропонує згадати, як це було.

"Безбожна п'ятирічка" в СРСР cdnimg.rg.ru

Атеїзація СРСР і "Союз войовничих безбожників"

Атеїзацію СРСР очолила створена ще в 1925 році організація "Союз войовничих безбожників", головою якого був Омелян Ярославський.

За неофіційним планом атеїстів протягом перших двох років мали закритися храми всіх конфесій. Протягом 1933-1934 років планувалося, що в СРСР зникнуть релігійні уявлення, прищеплені літературою і сім'єю.

У наступні кілька років влада розраховувала охопити країну тотальною пропагандою атеїзму і повністю позбутися всіх церков і священнослужителів.

Антирелігійна пропаганда в СРСР sovrhistory.ru

Антирелігійна карикатура в СРСР sovrhistory.ru

Підсумки п'ятирічки

У результаті радянська влада безбожників закрила 70 єпархій, заарештувала 40 архієреїв, закрила 95% храмів. Служителів церкви в СРСР розстрілювали і засилали в табори.

На території України діяла так звана республіканська філія СВБ – "Союз войовничих безбожників України".

Усупереч всім заходам протягом "Безбожної п'ятирічки" при переписі населення 1937 року в СРСР православними вірянами назвали себе 1/3 міського населення і 2/3 сільського, тобто більше половини населення всієї країни.

Антирелігійні гасла до Великодня. Чугуїв, Харківська область, УРСР, дитяча комуна, 1931 рік wikipedia.org

Антирелігійний плакат в СРСР sovrhistory.ru

Антицерковна пропаганда в Радянському Союзі sovrhistory.ru

Церква в СРСР та війна

У 1941 році "Союз войовничих безбожників" налічував 3,5 мільйона членів, прийнятих в основному методом адміністративного примусу.

Після вторгнення Гітлера діяльність атеїстів фактично була припинена, оскільки православ'я стали використовувати для згуртування перед обличчям ворога.

Останній номер "Безбожника" вийшов у липні 1941 року. Офіційно організація була розпущена 1947 року, а її функції перейшли до Всесоюзного суспільства "Знання".

Пам'ятник зруйнованим храмам в Черкасах wikipedia.org

Як писав раніше OBOZREVATEL, шпигуни ЦРУ відкрили таємницю, що було з церквою в СРСР.

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