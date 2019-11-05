Без води, душа і туалету: соцмережі вразила історія про "середньовічне" життя бійців ЗСУ. Фото

Українські військові з 93-ї ОМБр Холодний Яр не перший рік перебувають на місці дислокації в смт Черкаське, Дніпропетровська область без води і каналізації.

Про це в Facebook повідомляє волонтер Ольга Омелянчук, розповівши про побутові "жахи".

"Військові, як ми знаємо, люди (в більшості своїй) взагалі не ніжні. Але краплю бісить, що ти (не на полігоні і не на війні) не можеш: злити воду в унітазі (уявляєте, як через тиждень без води виглядають вбиральні в казармах?); вмитися і почистити зуби; прийняти душ і т.д", – йдеться в повідомленні.

Омелянчук зазначає, що за словами експертів для ППД (пункт постійної дислокації – Ред.) потрібна нова свердловина, а військовому містечку – заміна труб. А поки військові носять воду в частину в пластикових пляшках.

"Сьогодні, 5 листопада, бійцям повідомили, що ось-ось приїде водовозка. Її тут чекають майже тиждень і носять воду в бутлях. Коли технічну воду привезуть – військові поділяться нею з місцевими", – обурювалася волонтер.

Журналіст Анастасія Федченко в соцмережі зазначила, що за останні тижні води в ППД не було зовсім.

"А ви давно милися з ковша? А какашки в унітазі давно змивали з пляшки водою, принесеною зі свердловини за пару кілометрів? .. На перебої з водою друзі-холодноярці скаржилися мені з тих пір вийшли на ППД, але в останні два тижні їх життя стало дійсно нестерпним, тому що саме стільки часу води не від слова зовсім", – повідомляла вона.

Військові ЗСУ Газета 2000

При цьому українським бійцям на гарячій лінії Міністерства оборони відповіли, що вода буде, проте терміни не назвали: "Нові труби кладуть. Вода буде".

"Іронія в тому, що найбільша річка України і одна з найбільших річок в світі – Дніпро – зовсім поруч ... Але вони носять воду з якої свердловини, вони намагаються економити, але митися в ковшику в 21 столітті, коли незабаром люди полетять в космос і придумають, як лікувати рак – це дно і пи*дець. "Зараз у нас йде дощ, а я думаю, чому не серпень, я хоча б під дощем помився", – каже мені чоловік, який воює п'ять років. Я хочу, щоб люди в армії припинили працювати в середньовічних умовах", – писала Федченко.

Вода в бутлях Facebook\Ольга Омелянчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, в будівлі митниці в місті Чоп прорвало каналізацію, і туалет залило фекаліями.

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