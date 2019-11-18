"Без тебе я ніхто!" Українець підірвав мережу зворушливим кліпом

У мережі викликало ажіотаж відео студента інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Данила Гайдамахи. На ньому він читає зворушливий авторський вірш про Україну.

Ролик із творчістю хлопця, який виступає під псевдонімом "Чорнобровий", опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Цей молодий хлопчина із ніком "Чорнобровий" у соцмережі "ТікТок" рве на запчастини "ватрушок" своїми відео. Респект! Разом переможемо!" – написав захисник України.

Данило Гайдамаха Скриншот відео

Нижче наводимо текст вірша "Чорноборового" в оригіналі.

***

Я закоханий палко, без міри у небачену вроду твою!

Все, що в серці натхненне і щире, – я тобі віддаю.

Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил.

Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил.

Кожну хвилю, у кожну днину, гріє душу твоє ім'я!

Ненаглядна, горда, єдина – Україно моя!

Патріотична позиція хлопця справила враження на багатьох користувачів мережі, і вони висловили своє захоплення його талантом і любов'ю до рідної країни в численних коментарях.

"Мурашки по тілу! Гарно сказав!", "Дуже палко, щиро і сучасно! Повністю поділяю почуття цього юного патріота!", "Горда, що вчила такого талановитого і красивого!", "Боже, який гарний хлопець! Це ж наше майбутнє", "До сліз!" – пишуть українці під зворушливим кліпом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні фурор у мережі викликало відео блогера Назара Дорошкевича Ukraine is my Home, зняте в різних куточках України. На ньому показані десятки локацій країни, що демонструють її невідомі принади. Пізніше автор вірусного ролика розповів про місця, де були зняті унікальні кадри.

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