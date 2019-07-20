Скандальний український телеведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану", закликав Росію скоріше повернутися в Україну, щоб перемогти "фашизм".

Поплічник колаборантів замарив відродженням злочинної ідеології у зрадженій ним країні після 2014 року. Нахабний заклик Кот озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Все одно, я це точно знаю, рано чи пізно російський фактор повернеться в Україну! Але краще нехай він повернеться зараз внаслідок розуміння процесів і любові до своєї Батьківщини, ніж потім. Тому що поки немає росіян, в Україні процвітає фашизм!" – висловився зрадник України.

Юрій Кот Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше голос "антимайдану" заявив, що до влади в Україні прийде новий Богдан Хмельницький, який влаштує переворот і об'єднає її з Росією.

Також скандальний український ведучий виступив з пропагандистською промовою на російському телебаченні, в якій виправдав окупантів українського Донбасу і закликав Україну до дружби з агресором.

Кот вибухнув фейком про те, що в Україні запанував нацизм. Він заявив, що Захід нібито змушує його країну ненавидіти "старшого російського брата".

Він висловив надію на те, що Україна, Росія і Білорусь згодом нібито об'єднаються в одну країну, оскільки всі мешканці цих держав насправді є "єдиним" народом.

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