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"Без росіян в Україні – фашизм!" Відомий телеведучий осоромився фейком на росТБ

2.7т Читати матеріал російською

Скандальний український телеведучий Юрій Кот, який був голосом "антимайдану", закликав Росію скоріше повернутися в Україну, щоб перемогти "фашизм".

Поплічник колаборантів замарив відродженням злочинної ідеології у зрадженій ним країні після 2014 року. Нахабний заклик Кот озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Все одно, я це точно знаю, рано чи пізно російський фактор повернеться в Україну! Але краще нехай він повернеться зараз внаслідок розуміння процесів і любові до своєї Батьківщини, ніж потім. Тому що поки немає росіян, в Україні процвітає фашизм!" – висловився зрадник України.

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Юрій Кот

Юрій Кот

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Юрій Кот
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кот помойный,прекрати визжать,не март месяц.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Ось за це я не люблю котів. Не дуже розумне та ще час від часу загострення - зчиняють галас. Вочевидь, юріку захтілося більше "Віскасу" і воно мете хвостом перед хазяями, а може розраховує на повернення - в Україні теж непогано годують . достатьньо прогадати "емоційну" мосійчук.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Надо бы его прибрать нашим спецслужбам как в России делают
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