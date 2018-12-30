''Без Росії не зможемо'': Бистряков зробив скандальну заяву про Україну

Відомий український композитор Володимир Бистряков заявив, що Україна не витримає без російської економіки.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Наш", додавши, що держава нібито не може стати самостійною (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Очевидно, ця думка може бути навіть крамольною. Ми не зможемо стати самостійною державою, якщо ми кудись не притулимося. Ми спробували притулитися до Європи, Америки, у нас не вийшло. У нас залишається лише Росія. Це може бути сказано не патріотично, мені зараз скажуть, що я агент Кремля, Путіна. Але, без російської економіки, про яку навіть говорила (екс-міністр фінансів. – Ред.) Яресько свого часу, наша економіка не витримає", – сказав композитор.

Володимир Бистряков Скріншот

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За його словами, люди прекрасно розуміють, що Україна "не може самостійно взяти і піднятися". Він також заявив, що країна нібито продовжує убожіти.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Бистряков також заявив, що США колись розробили якийсь "план Моргентау", який може перетворити Україну на село.