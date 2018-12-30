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''Без Росії не зможемо'': Бистряков зробив скандальну заяву про Україну

7.2тЧитати матеріал російською

Відомий український композитор Володимир Бистряков заявив, що Україна не витримає без російської економіки.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Наш", додавши, що держава нібито не може стати самостійною (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Очевидно, ця думка може бути навіть крамольною. Ми не зможемо стати самостійною державою, якщо ми кудись не притулимося. Ми спробували притулитися до Європи, Америки, у нас не вийшло. У нас залишається лише Росія. Це може бути сказано не патріотично, мені зараз скажуть, що я агент Кремля, Путіна. Але, без російської економіки, про яку навіть говорила (екс-міністр фінансів. – Ред.) Яресько свого часу, наша економіка не витримає", – сказав композитор.

Володимир Бистряков

Володимир Бистряков

Скріншот

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За його словами, люди прекрасно розуміють, що Україна "не може самостійно взяти і піднятися". Він також заявив, що країна нібито продовжує убожіти.

Увага! Відео містить пропаганду!

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бистряков також заявив, що США колись розробили якийсь "план Моргентау", який може перетворити Україну на село.

Особа
Михайло Бриних, Володимир Бистряков
Місце
Україна
Тег
Економіка України
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Петришин Роман
Петришин Роман
Треба цього ідіота відпрати в московію, нехай там живе і розказує.
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
У дедушки, ,,великого композитора" крышу повело.если ты так любишь роисю,собирай манатки и за паребрик.осваивай Сибирь и дальний восток
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Ufo Dan
Ufo Dan
".. известный украинский композитор (???) Владимир Быстряков заявил.."______ Композитор - это автор музыкальных произведений (композиций). Всему миру известны такие композиторы, как: Бах, Бетховен, Моцарт, Гайдн, Шуберт, Чайковский и много др. Но, что-то старого осла Быстрякова, сочинявшего всю свою жизнь "совковые" песенки - однодневки, среди перечисленных композиторов не наблюдается.. Неужели кого-то могут интересовать "высеры" этого "авторитета"..?
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