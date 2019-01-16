Без роботи і цивілізації: в Криму "застогнали" від життя при Путіні

Жителі окупованого Криму поскаржилися на те, що з приходом так званої російської влади у них з'явилося більше проблем.

Свої коментарі кримчани залишали в одному з місцевих пабликів в соціальних мережах, відповідаючи на питання "Чого вам не вистачає в Сімферополі?".

Як пишеться в Twitter КРИМського бандерівця, серед відповідей переважають гроші, робота, хороші дороги і низькі ціни. Крім того, кримчани скаржаться на відсутність життя і цивілізації як такої, нормальної медицини, популярних мережевих супермаркетів і ресторанів.

Крим. "Чого вам не вистачає в Сімферополі?", - запитали на ватяному паблік. У відповідях прям відчувається, що Крим окупований смехдержавой pic.twitter.com/Id6trvujQ9 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 15 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший раз, коли жителі анексованого Криму в мережі висловили невдоволення російською "владою" і розчарування через невиконані обіцянки.

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