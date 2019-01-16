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/Суспільство

Без роботи і цивілізації: в Криму "застогнали" від життя при Путіні

4.2тЧитати матеріал російською

Жителі окупованого Криму поскаржилися на те, що з приходом так званої російської влади у них з'явилося більше проблем.

Свої коментарі кримчани залишали в одному з місцевих пабликів в соціальних мережах, відповідаючи на питання "Чого вам не вистачає в Сімферополі?".

Як пишеться в Twitter КРИМського бандерівця, серед відповідей переважають гроші, робота, хороші дороги і низькі ціни. Крім того, кримчани скаржаться на відсутність життя і цивілізації як такої, нормальної медицини, популярних мережевих супермаркетів і ресторанів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший раз, коли жителі анексованого Криму в мережі висловили невдоволення російською "владою" і розчарування через невиконані обіцянки.

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Тема
анексія Криму
Місце
УкраїнаСімферополь
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так пусть крымский бэндэровец забирает свою бэндэровку и звездует на окраЙину, можем даже пенделя дать для ускорения)))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В Крыму дорог строится больше, чем во всей Украине вместе взятой!!! А предприятий открылось за 4 года столько, сколько в Украине за 25 лет не открывалось.....правда в Крыму уменьшилась продажа жовто блакитной краски.
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Так в Педерашке испокон веков повелось создавать проблемы своим крепостным холопам - от этого уже никуда не деться, а крымосрани надо стиснуть покрепче зубы и терпеть до смерти, потому что улучшений в великой смехдержаве для быдла не предвидится.
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