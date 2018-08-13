В Україні можуть ввести "сухий закон": коли і чому

У Києві, як і в половині регіонів України, можуть частково ввести "сухий закон". На сайті Київської адміністрації з'явився проект рішення, який заборонить продаж алкогольних напоїв з 23:00 до 10:00. Очікується, що депутати проголосують його на наступному засіданні.

Що дає заборона алкоголю і чому саме зараз - з'ясовував OBOZREVATEL.

Уночі не можна

У березні 2018 року Верховна Рада проголосувала за закон, який дає право міським радам визначати час продажу алкогольних напоїв на їхній території.

Прийнявши зміни до низки законів, нардепи дозволили міськрадам також і штрафувати за продаж алкоголю під час комендантської години. Імунітет у такому випадку отримали лише офіційно зареєстровані ресторани. Власники ж незаконних точок повинні будуть заплатити штраф від 30 (510 грн) до 100 (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як вказували автори закону, щорічно від алкоголізму в країні гинуть 40 тис. осіб. Причина тому - Україна одна з перших у світі за обсягами споживання алкоголю. Оцінивши досвід окремих українських міст у сфері боротьби з алкоголізмом, депутати вирішили допомогти місцевій владі захиститися від судів, які, як свідчить практика, можуть і скасовувати такі рішення.

Нагадаємо, з 19 жовтня 2017 року Київська міська рада вже заборонила продавати алкоголь у нічний час. Після прийняття рішення комунальні служби почали масово перевіряти точки продажу алкоголю, але заборона в результаті протрималася недовго. У грудні 2017 року Антимонопольний комітет скасував рішення Київради, пославшись на відсутність законодавчих норм.

Схожа ситуація трапилася і в Одесі. Тоді рішення місцевої ради про заборону продажу алкоголю з 22:00 до 09:00 не підписав скандальний мер Геннадій Труханов, аргументуючи це відсутністю реальних повноважень.

Після ж прийняття закону юридичних нестиковок у цьому питанні немає.

Слідами Львова, Ужгорода та Черкас

Практика заборони продажу алкоголю дійсно популярна серед регіонів України. Так, у Львові "сухий закон" діє ще з 2011 року. Саме рішення передбачає заборону на продаж алкоголю у стаціонарних об'єктах торгівлі та тимчасових спорудах з 22:00 до 10:00.

Новини Названі терміни скорочення життя через алкоголь

"Це рішення було прийняте з метою впорядкувати роздрібну торгівлю алкогольними напоями, усунути порушення громадського порядку і зменшити кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння", - аргументували на сайті Львівської міськради.

Аналогічне рішення було прийняте і в Ужгороді. Там заборонено продавати алкоголь з 23:00 до 07:00. А в Івано-Франковську - з 22:00 до 08:00.

У Черкасах місцеві депутати вирішили заборонити і продаж тютюну. Так, на одному із засідань було прийняте рішення про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів у закладах торгівлі, на території парків і скверів з 22:00 до 08:00, про повну заборону на території пляжів, в установах, де надаються платні послуги в мережі інтернет.

Новини Українців застерегли від купівлі алкоголю в інтернеті

Дивіться відео по темі

Влада Дніпра у травні 2018 року також заборонила продаж алкоголю з 22:00 до 7:00. Аналогічні рішення були прийняті і в Запоріжжі, Житомирі, Луцьку, Кам'янці-Подільському.

Чи є ефект

У коаліції громадських організацій "За тверезу Україну" з'ясували, що загалом рівень злочинності в тих містах, де діє заборона, знизився.

Якщо в Чернігові в 2013 року ще до прийняття рішення про заборону, було зафіксовано 118 злочинів у нетверезому стані, то після встановлення обмежень почалося стрімке скорочення таких випадків, і у 2017-му їх скоєно менше 40.

Схожа ситуація і в Луцьку. Якщо у 2013 році, коли заборона не діяла, було зафіксовано 250 порушень, то у 2016-му - 151, а у 2017 році - 109.

Новини Лікарі назвали нову небезпеку алкоголю

Стрімке зниження показників злочинності ми бачимо і тут. Якщо у 2010 і 2011 роках було зафіксовано 168 і 151 злочин відповідно, то у 2016 році - 32, а у 2017-му - 17 (дані не включають грудень 2017). Не відстає в цьому плані і Кам'янець-Подільський.

Фактично заборона на продаж алкоголю вночі покращила ситуацію з дрібною злочинністю. Щоправда, на думку читачів OBOZREVATEL, після прийняття такого рішення у Києві городяни можуть знову зіткнутися із засиллям незаконного алкоголю. 44% опитаних побоюються, що влада не зможе проконтролювати незаконні потоки алкоголю і в столиці може просто з'явиться більше "паленого" алкоголю. Разом із тим 33% респондентів вважають, що заборона покращить ситуацію з безпекою в країні.