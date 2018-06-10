Без Криму і Донбасу: російським "лібералам" нагадали умова їх волі

Справжня опозиція режиму президента РФ Володимира Путіна має розуміти, що свободи не буде без відмови від агресії щодо України.

Про це написав у своєму Facebook заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаев, коментуючи акції "За вільну Росію без репресій і свавілля", які проходять в Росії 10 червня.

"Я хотів би нагадати тим, хто називає себе опозицією Путіну, що така Росія неможлива без безумовного звільнення нею окупованих українських територій. Припинення репресій проти громадян РФ немислимо без припинення репресій проти кримських татар, без звільнення від окупантів Криму. Те ж саме - про Донбас", - підкреслив він.

Журналіст зазначив, що це є необхідною умовою.

"Без цього нічого не має реального сенсу і буде позбавлене результату. Не знаю, звучать там зараз ці гасла, напевно ні, але сподіваюся, що у більшості присутніх, якщо вже вони називаються опозицією, вистачає розуму і совісті це розуміти", - додав він.

У той же час, думки коментаторів під даним постом розділилися.

"Ну ви як мед, так і ложкою. Хочете щоб людожери зразу стали вегетаріанцями, Ви самі, здається, добре знаєте російських лібералів та опозиціонерів", - пишуть одні.

Деякі користувачі стверджують, що на сьогоднішніх акціях згадували про репресії щодо кримських татар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня в Москві пройшла акція на підтримку незаконно засудженого в РФ кримського режисера Олега Сенцова.