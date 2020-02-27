Віталій Анікімов і Денис Коваль, які після звільнення з полону РФ 29 грудня живуть без документів, знаходяться в процесі отримання українських паспортів.

Про це OBOZREVATEL повідомила омбудсмен Людмила Денисова, зазначивши, що Державна міграційна служба спершу повинна провести перевірку, яка займе певний час.

Що стосується колишнього в'язня Кремля Володимира Данильченка, за словами Денисової, йому особисто потрібно звернутися за його отриманням.

Повернення полонених українців 29 грудня. ілюстративне фото офіс президента

"Він доросла людина. Ми допомогли йому отримати український паспорт. І, як ви знаєте, ідентифікаційний код кожен громадян України отримує особисто. Всі необхідні консультації з цього приводу йому надані. Йому просто потрібно піти до ДФС і отримати цей код. За нього цього ніхто не зробить, оскільки ніхто інший не має права цього зробити", – сказала Денисова.

За її словами, обіцяні 100 тисяч гривень, як звільненому з полону, Данильченко отримає найближчим часом.

"Сьогодні міжвідомча комісія при Міністерстві ветеранів прийняла рішення виділити матеріальну допомогу від держави в розмірі 100 тисяч гривень. На ній був мій представник. Але для отримання необхідно було підготувати необхідні документи, в тому числі паспорти", – розповіла Денисова.

Повернення полонених українців 29 грудня. ілюстративне фото офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Юрій Бутусов дорікнув владі в особі президента Володимира Зеленського в тому, що українці, звільнені з російського полону в грудні, досі не отримали обіцяні компенсації в 100 тисяч грн і житло.

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