Україна ввела нові правила перетину кордону з Кримом

Вже з 9 лютого змінюються правила відвідування тимчасово окупованої території Криму для українців у віці до 16 років.

Про це на прес-конференції розповів помічник начальника Херсонського прикордонного загону – начальник пресслужби Іван Шевцов, повідомляє Укрінформ. Дитина може перетинати адмінкордон тільки при наявності паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Раніше в цьому переліку також був проїзний документ дитини, але його перестали видавати

Ще одна зміна стосується ситуацій, коли дитина з одним з батьків направляється на материкову частину України. Назад вона повертається з тим самим з батьків, з ким заїхала, без нотаріальної згоди іншого з батьків. Це стосується і опікунів, піклувальників, iнших осiб, якi згідно з чинним законодавством, є законними представниками дитини.

Третя зміна стосується дітей від 14 до 16 років, які навчаються у навчальних закладах у регіонах материкової України. "Такі діти можуть перетинати адмінкордон без супроводу батьків або їх законних представників, але за умови, що в єдиній базі реєстру Міносвіти буде відповідна інформація", – зазначив Шевцов.

Як зазначив представник Держприкордонслужби, ще один пункт – якщо громадяни з окупованого Криму направляються на материкову частину України для оформлення документів (паспорта, у тому числі закордонного), то назад на окуповану територію вони мають можливість повернутися за довідками, які отримують в міграційній службі. Зараз це закріплено в законодавстві.

Одна з причин нововведень пов'язана з сім'ями політв'язнів, чиї батьки перебувають у місцях відбування покарань у Росії – виникла необхідність, щоб їхні діти могли вільно пересуватися з одним із членів сім'ї на материкову частину України. Також це дає можливість інтегруватися в українське співтовариство дітям колабораціоністів – вони можуть отримувати адмінпослуги в супроводі тих членів сім'ї, які не належать до окупаційної влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у пункті пропуску "Київ" (Жуляни) громадянка Росії, яка незаконно їздила в окупований Крим, намагалася "купити" безперешкодний перетин кордону.

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