Без аптек та пластикових карток: українець розвінчав популярні міфи про Китай

Відомий журналіст та волонтер Андрій Боєчко, який подорожував Китаєм разом зі SkyUp, зібрав найпоширеніші міфи про цю країну, а саме про острів Хайнань.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, назвавши пост "Невідомий Китай".

Виявляється, що насправді китайців значно менше, ніж говорять, більшість з них не отримує пенсії, у Китаї немає безкоштовної медицини, а молоко коштує набагато більше, ніж спиртні напої.

Те, що китайським родинам заборонено мати больше однієї дитини – це міф. Насправді ж, у Китаї проживає понад 100 народностей (влада офіційно визнає 65), лише домінуюча народність, ханці, не могла мати більше однієї дитини (за другу дитину треба було заплатити величезний податок), всі інші народності такого обмеження не мали.

Українець розвінчав популярні міфи про Китай Facebook \ Андрій Боєчко

Те саме стосується права власності на землю. Всі народності, крім домінантної, мали право купити землю і продати її.

Лише поліцейські, чиновники і військові у Китаї, виходячи на пенсію, отримують виплати. Пенсій для інших категорій не існує (є винятки, але вони не принципові).

Безкоштовна медицина в Китаї – це міф. Усі китайські клініки завжди були платними. У країні немає аптек, ніхто не лікує горло чи захворювання носа колдрексом чи нокспреєм. В тих "аптеках" які позначені зеленим хрестом, ліки не продають. Там можна придбати бинти, вату, мило і інші супутні товари. Якщо китаєць захворів – він іде в поліклініку.

Facebook \ Андрій Боєчко

Але найпопулярнішою і найдієвішою жителі Китаю вважають народну медицину, створену і відшліфовану протягом 6 тисяч років існування держави.

Для моторолерів та велосипедів не існує жодних обмежень, вони їздять не лише дорогами, але й пішоходними дорожками та тротуарами.

Facebook \ Андрій Боєчко

Поліцейські у Китаї не беруть хабарів – за це передбачена смертна кара.

Фотографувати в Піднебесній дозволено все, крім військових об’єктів і військових. Єдиний виняток – це військові кораблі, бази яких розташовані в деяких туристичних бухтах.

Якщо цілеспрямовано фотографуєте військових (навіть якщо ви робите це обережно, щоб ніхто не бачив), будьте певні – вас затримають і оштрафують.

Данні про те, що китайців на планеті 1,9 мільярдів – міф. За даними перепису 2019 року в самому Китаї мешкає 1,4 мільярдів.

Християн в Китаї більше, ніж в усій східній Європі, – їх майже 300 мільйонів.

Півлітрова пляшка горілки в Китаї коштує 20 юанів, така ж сама пляшка молока – 50.

Facebook \ Андрій Боєчко

Facebook \ Андрій Боєчко

Традиційні для всього світу дитячі квитки на різні заходи чи екскурсіі "не працюють". Тут вік дитини не має жодного значення. Головне – це її зріст. Для прикладу, якщо зріст дитини до 110 сантиметрів, ви платите половину, а якщо більше 110 сантиметрів, то ви маєте купити для неї "дорослий" квиток на автобус і оплатити 3/4 квитка в парк чи на виставу (удеяких випадках є знижки для дітей, зріст яких 120-140 сантиметрів).

Facebook \ Андрій Боєчко

Карти VISA і MasterCard на острові Хайнань майже ніде не приймають, тому, плануючи подорож, беріть "живі" гроші. Без готівки ви нікуди не доїдете і нічого ніде не купите.

Телефонні картки на Хайнані іноземцям не продають.

На екскурсії беріть з собою паспорти, інакше вас не пустять ( в першу чергу це стосується екскурсій на острови).

Середня швидкість на дорогах острова Хайнань – 40 кілометрів на годину.

Перш, ніж іти кудись в місто, закачайте електронного перекладача – китайці не розуміють жодної мови, крім своєї. Навіть обслуга готелів не володіє іноземними мовами.

Якщо на пляжі бачите китайця з наколками – не підходьте, це в 95 % член Тріад, злочинець.

Твердження про те, що в Китаї немає злочинності – міф! Тут крадуть, грабують і ґвалтують, як і де інде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада китайського міста Санья на Хайнані заборонила реєстрацію авто з бензиновими двигунами, і до кінця року планує перевести весь транспорт на електромобілі.

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