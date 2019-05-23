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/Суспільство

Путіну приготуватися! В Україні випробували надпотужні ракети. Відео

8.1тЧитати матеріал російською

В Одеській області успішно випробували ракети зі збільшеною дальністю дії "Вільха-М" і з касетною бойовою частиною "Вільха-Р".

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки й оборони України. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"З огляду на агресію Російської Федерації проти України, Рада національної безпеки й оборони України визначила завдання щодо розробки і серійного виробництва нових ракет для реактивних систем залпового вогню", – розповів заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

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Путіну приготуватися! В Україні випробували надпотужні ракети. Відео

Facebook Степана Полторака

Путіну приготуватися! В Україні випробували надпотужні ракети. Відео

Facebook Степана Полторака

Відзначається, що під час випробувань була проведена перевірка технічних рішень, використаних для розробки ракет, і результатів ураження цілей на максимальній дистанції.

"Стрільби завершені успішно. Випробування ракет довели, що вітчизняний ОПК здатний у найкоротші терміни розробляти складні зразки озброєння і військової техніки для забезпечення Збройних Сил України", – додав Кривоніс.

Своїми враженнями поділився і міністр оборони Степан Полторак, що особисто був присутнім на полігоні.

"Я залишився задоволений успішним етапом проведення випробувань. Тому відомство планує вийти на державне випробування з серпня по жовтень поточного року", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні пройшли випробування турецького безпілотного літального апарату (БПЛА) Bayraktar TB2.

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Теми
озброєнняРосійсько-український конфлікт
Особа
Степан Полторак
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че Путину готовиться?О чем вы только мечтаете у него уже есть,и много самое главное,вы правда такие или прикидываетесь лохопедами туповатыми?
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Рагули, хоть понимаете, какие вы дебилы???)
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Обе?
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