Беленюк у сесійній залі Ради замість роботи дивився кіно. Відеофакт

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Жан Беленюк під час засідання парламенту намагався подивитися кіно.

Відповідне відео виклали "Букви" в своєму Telegram-каналі. На ньому видно, як багаторазовий чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби намагається заховати гаджет, щоб його не побачили інші (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Над борцем сміятися – життям ризикувати, тому що борець може кинути і побороти, тож ми просто залишимо це тут. Як "слуга" Жан Беленюк під час засідання ВР намагався вмоститися, щоб ніхто йому не заважав переглядати шедеври кінематографу", – йдеться в коментарі до відео.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Беленюк, котра захворіла коронавірусів, сказав, що хвороба для нього почалася в той момент, коли на черговому тренуванні він відчув ломоту в тілі. Також у колишнього спортсмена до 37 градусів піднялася температура.