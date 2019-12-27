"Бажаю відмінних оцінок і знань": дівчинка подякувала Зеленському за новорічний подарунок

Президент України Володимир Зеленський виконав новорічне бажання дев'ятирічної дівчинкою Каті Щербак із Сєвєродонецька, подарувавши їй смартфон.

Подарунок дитині вручив голова Луганської обласної державної адміністрації керівник військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, передає пре-служба ЛОДА.

Раніше Катя відправила лист, в якому привітала Зеленського з Новим роком і попросила подарунок.

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"Дорогий президент, вітаю з Новим роком. Бажаю здоров'я твоїм дітям. Бажаю відмінних оцінок, і багато знань отримати і щоб все було добре. Можна попросити у вас маленький подарунок телефон – сенсорний, як у моєї мами і щоб застрахований був. Спасибі, що прочитали мій лист. Я дуже стараюся добре вчитися. Бажаю добре провести Новий рік всією сім'єю і всією країною", – написала дівчинка.

Також Катя подякувала президенту за подарунок і привітала всіх жителів Луганської області з наступаючими Новорічними та Різдвяними святами

Катя Щербак і Сергій Гайдай ЛОДА

Катя Щербак і Сергій Гайдай ЛОДА

Катя Щербак і Сергій Гайдай ЛОДА

Катя Щербак ЛОДА

лист дівчинки ЛОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський подарував дівчинці з Сєвєродонецьк бажаний телефон.

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