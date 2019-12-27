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27 грудня • оновлено в 17:27
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"Бажаю відмінних оцінок і знань": дівчинка подякувала Зеленському за новорічний подарунок

1.1т
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Президент України Володимир Зеленський виконав новорічне бажання дев'ятирічної дівчинкою Каті Щербак із Сєвєродонецька, подарувавши їй смартфон.

Подарунок дитині вручив голова Луганської обласної державної адміністрації керівник військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, передає пре-служба ЛОДА.

Раніше Катя відправила лист, в якому привітала Зеленського з Новим роком і попросила подарунок.

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"Дорогий президент, вітаю з Новим роком. Бажаю здоров'я твоїм дітям. Бажаю відмінних оцінок, і багато знань отримати і щоб все було добре. Можна попросити у вас маленький подарунок телефон – сенсорний, як у моєї мами і щоб застрахований був. Спасибі, що прочитали мій лист. Я дуже стараюся добре вчитися. Бажаю добре провести Новий рік всією сім'єю і всією країною", – написала дівчинка.

Також Катя подякувала президенту за подарунок і привітала всіх жителів Луганської області з наступаючими Новорічними та Різдвяними святами

Катя Щербак і Сергій Гайдай

Катя Щербак і Сергій Гайдай

ЛОДА

Катя Щербак і Сергій Гайдай

Катя Щербак і Сергій Гайдай

ЛОДА

Катя Щербак і Сергій Гайдай

Катя Щербак і Сергій Гайдай

ЛОДА

Катя Щербак

Катя Щербак

ЛОДА

лист дівчинки

лист дівчинки

ЛОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський подарував дівчинці з Сєвєродонецьк бажаний телефон.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Володимир Зеленський Сергій Гайдай
Місце
Україна Сєвєродонецьк
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